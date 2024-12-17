快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

行政院處長遭控霸凌、不倫　政院：有檢舉 調查中

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影

行政院某莊姓處長遭檢舉會言語羞辱員工，再有媒體報導秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會。行政院今天表示，已接獲檢舉，皆分案調查中；此外，調查期間也有59人聯署表示檢舉不實。

鏡週刊報導，行政院秘書徐姓處長與同單位的陳姓諮議疑似已不倫3年，平日會在徐的辦公室共進早餐、共度午休，兩人在院內毫不避嫌，讓需要進入辦公室報告業務的同仁傷透腦筋，且徐常在陳入內後就關燈關門，利用午休時獨處。

爆料指出，徐、陳2人會趁副院長官邸閒置、無保大員警駐守的空窗期，逕自開啟車庫驅車入內。鏡週刊曾在7月底、8月初，一周內2次拍到2人一前一後開車進入官邸的畫面，2人熟練地以遙控器打開車庫門，停留1個多小時再駕車返家，但徐全盤否認，指行政院已展開調查，尊重審議委員會。

針對行政院再傳霸凌事件，行政院長卓榮泰上午出席「保險論壇」時面對媒體追問並未回應。行政院發言人李慧芝受訪時指出，霸凌案與風紀案正在調查中，因為接獲很多不同內容的檢舉內容，還要等待調查出爐，有結果會對外說明。她補充，由於此案為匿名檢舉，未通過霸凌申訴平台通報。

另針對報導指出，徐姓處長、陳姓諮議似會利用前行政院副院長鄭文燦卸任後的閒置官邸幽會。李慧芝解釋，李慧芝表示，副院長官邸屋齡70、80年，政院今年7月底便評估是否修繕，目前也將展開修繕作業。

李慧芝進一步補充，目前已知行政院人事處在調查期間已收到兩份連署書，包括技工及工友計有59人，向人事處表示檢舉部分有不實之處。她也提到，由於副院長官邸為歷史建物，秘書處於修繕工程標案確認前僅得多次勘查屋況；修繕整修標案已於12月11日完成公開評選，簽約後即進場施工。

官邸 行政院 霸凌

延伸閱讀

開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

班班有鮮奶提變革？ 行政院：目前沒定案

政院傳霸凌 李慧芝：正評估是否立案調查

洪申翰接掌勞動部 政院：戮力健全勞工職場環境

相關新聞

獨／查柯文哲政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城榮與率與政治獻金假帳案，今指揮調查局北機站首度約談「學姐」黃瀞瑩，北機站同步約談...

台大婦科權威性騷找高層施壓 國民黨團點名就是「他」

台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇直...

民眾黨團一致決議反對柯麗鈴 黃珊珊蓋錯票求補救無效

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊坦言，她先就考試委員被提名人柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，隨後又...

遭質疑兼任疾管署疫苗救濟委員 林靜儀：不可能也沒空

立法委員陳昭姿昨天在立法院社福及衛環委員會質詢時點名衛福部政務次長林靜儀，在擔任立委時也兼任衛福部疾管署預防接種受害救濟...

柯文哲民眾黨政治獻金 檢調約談「戰狼小姐姐」陳智菡與丈夫許甫

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，為調查民眾黨政治獻金金流分配，及主席柯文哲的財務決策權，檢方今指揮調查局北機站約談有「...

官署又傳霸凌案？傳行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

勞動部霸凌案調查剛結束，又傳出行政院秘書處長徐益梁夥同陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，其中一名身障工友被逼到下跪哭求才如願調職。此外，2人更被指控不倫，不僅午休會在處長辦公室內關燈獨處，還相約在閒置的行政

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。