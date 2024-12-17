批大法官被提名人不與被害家屬會談 吳宗憲：他們曾經說「好」

民眾黨立委張啓楷、國民黨立委吳宗憲等人聯名發函邀請司法院正、副院長及大法官被提名人與重大刑事案件被害者家屬會談，被提名人昨發表共同聲明婉謝受邀出席。吳宗憲今表示，被提名人審查時說好，後來又不要，「審查時給的任何承諾，我還要相信嗎？」

大法官被提名人昨天發表共同聲明表示，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立委為司法個案舉辦之活動，因此婉謝受邀出席。

吳宗憲表示，有實務經驗的法官、檢察官到最後普遍都比較支持死刑，以及不應該加上那麼多的條件造成實質廢死，主因是他們的經驗值都是建立在實際的屍體上，接觸到的法官也看到非常多殺人案的現場照片，但7位大法官有6位是學者出身，沒有實際上的經驗，所以希望在被認可或不認可擔任大法官之前，能夠多聽聽社會上的聲音。

吳宗憲感嘆，大法官被提名人在受審查時即使答應了立委，說要跟家屬見面聊一聊，但事後又發表共同聲明說不要，「審查時給的任何承諾，我還要相信嗎？」這也讓他見識到被提名人有可能在一些想法上反覆，希望被提名人真心的來接受審查，而且真心的說到做到。