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遭質疑兼任疾管署疫苗救濟委員 林靜儀：不可能也沒空

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長林靜儀（右）說，自己不可能當民代又擔任ACIP委員，「沒那麼有空。」記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長林靜儀（右）說，自己不可能當民代又擔任ACIP委員，「沒那麼有空。」記者林琮恩／攝影

立法委員陳昭姿昨天在立法院社福及衛環委員會質詢時點名衛福部政務次長林靜儀，在擔任立委時也兼任衛福部疾管署預防接種受害救濟審議委員會（ACIP）委員。林靜儀今天回應，自己不可能當民代又擔任ACIP委員，「沒那麼有空。」

民進黨立委林淑芬昨天質詢時劍指陳昭姿，她提到，衛福部健保署藥物共擬會委員中有現任民代。陳昭姿則說，林靜儀也在立委任期內，兼任ACIP委員。疾管署回應，林靜儀確實曾因其婦產科醫師專業，於民國109年1月1日至110年11月4日間，擔任預防接種受害救濟審議小組委員。

林靜儀表示，疾管署是在即將卸任第9屆立委時，雖是1月1日起聘任，但實際擔任委員工作時，是在卸下立委職務以後，後續參與跑台中第二選區補選時，自己便主動請辭，主要考量是不論當選與否，不僅沒時間行使ACIP委員職務，若成功連任立法委員，更不可能兼任ACIP委員。

另外，台大醫院婦產科名醫C姓教授涉嫌性騷多名學生，引發民眾恐慌，尤其女性病患人人自危，擔心在婦產科就醫時遭遇不利。陳昭姿也在臉書提到，婦產科醫師工作內容會接觸到女性最隱密的檢查，質疑「一個性騷慣犯竟可以繼續擔任婦產科醫師？」

婦產科醫師出身的林靜儀說，據了解，該案台大醫院仍在調查當中，希望台大毋枉毋縱，而醫療是「會接觸民眾身體的產業」，而醫療人員又是高知識份子，應該更清楚道德、法律界線，每位從業人員都應謹記在心。

台大醫院 婦產科 林靜儀

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