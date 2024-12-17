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台大婦科權威性騷找高層施壓 國民黨團點名就是「他」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，國民黨立委洪孟楷說，媒體報導出來後，接收到曾被C教授性騷的女醫師陳情信，他當場讀出信件內容。記者屈彥辰／攝影
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，國民黨立委洪孟楷說，媒體報導出來後，接收到曾被C教授性騷的女醫師陳情信，他當場讀出信件內容。記者屈彥辰／攝影

台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇直接點名，C教授找上的總統府資政即婦產科權威李茂盛。立委徐巧芯表示，C教授為賴清德總統在醫界親信，賴總統要不要出來說清楚？

C教授爆涉性騷，對此台大緊急召開教評會討論，且已經性平會調查、確認，C教授欲申請退休，保住退休金，傳找上總統府資政施壓。

國民黨團副書記長廖偉翔說，自C教授爆性騷起，台大從知悉到處理，過程匪夷所思，台大校方仍在閃躲，拒絕非提供涉及個案內容及隱私的資料，尤其是學校處理流程及時間點，而院方的說法跟媒體報導有出入，時間兜不起來，校方也無依據教師法處理性騷案件。立委萬美玲辦公室有向校方要求提供不涉個案隱私跟內容的資料，校方拒絕提供。

廖偉翔表示，C教授9月15日辭掉台大醫院兼任醫師，9月底辭掉台大教職，轉到現在總統府資政的醫院任職。台大校方有義務在性騷案件成立後通報衛福部，放入行政處罰資料庫供查閱，以避免不知情單位聘用，凸顯第一學府的行政怠惰。 校方是否因遭施壓而不予處理。

國民黨立委洪孟楷說，在媒體報導出來後，接收到曾被C教授性騷的女醫師陳情信。他當場讀出信件內容，詢問過當事人是否願意出面，當事人說不方便出面，因已成家且有小孩。一位外界看來是高社經地位的女醫師，面對到醫界大老性騷都無法反抗甚至恐懼，出面後會自己導致在這個業界被封殺。

洪孟楷質疑，台大的調查報告只有醫院裡的人（調查）嗎？受害者只有學生跟醫師嗎？還是這是慣犯利用身分橫行無阻，這會不會只是冰山一角？還可以用高層勢力轉到其他醫院繼續賺錢，呼籲民進黨政府、衛福部，這已是性騷跟霸凌雙重事件，要不要專案調查？台大醫院請公布性平調查報告，他也呼籲更多受害者，這是告訴乃論，需要站出來，相信只要站出來，壞人能受到應有制裁。

徐巧芯說，C教授為何可以找總統府資政施壓，因為他本身就是賴清德在醫界的親信，所以沒人敢動。2023年12月被害的學生跟患者已經檢舉，2024年台大已經知道此事，但2024年3月4日開始健康台灣全國論壇，C教授擔任主講者一共有5場論壇，還肯定賴清德政策，幫賴清德讚聲，2024年4月15日賴清德本來在健康台灣論壇的名單有C教授，內部已爆發事件，8月21日健康台灣委員會才將C教授除名。賴清德應出來說清楚事情，是否有識人不明的問題。

王鴻薇說，C教授轉往「茂盛醫院生殖醫學中心」任職，茂盛醫院對外說該醫師不會做內診，茂盛醫院的負責人叫做李茂盛，就是總統府資政，關說台大的總統府資政是否就是李茂盛？她要求台大性平會要公布調查，不要縱容包庇，擔心有更多受害者，也請總統府徹查，有無資政協助性騷醫師做關說。

台大婦產科權威「C教授」涉性騷，媒體報導出來後，曾被C教授性騷的女醫師寫信向國民黨立委陳情。圖為信件內容。記者屈彥辰／攝影
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，媒體報導出來後，曾被C教授性騷的女醫師寫信向國民黨立委陳情。圖為信件內容。記者屈彥辰／攝影
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇直接點名，C教授找上的總統府資政即婦產科權威李茂盛。記者屈彥辰／攝影
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇直接點名，C教授找上的總統府資政即婦產科權威李茂盛。記者屈彥辰／攝影
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，點名這名總統府資政就是婦產科權威李茂盛。圖／聯合報資料照片
台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，點名這名總統府資政就是婦產科權威李茂盛。圖／聯合報資料照片

台大醫院 總統府 醫師

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