快訊

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

將與蹦闆世紀對決！統神暴瘦「130→99KG」 PTT大票網友認不出

政院：秘書處長遭檢舉霸凌、風紀案 正調查中

中央社／ 台北17日電

媒體報導指行政院秘書處徐姓處長有霸凌情事，並與辦公室陳姓諮議關係不單純。行政院發言人李慧芝今天表示，徐處長的霸凌案跟風紀案，政院都有接獲檢舉並分案調查中，有結果時將對外說明。

鏡週刊今天報導指出，行政院祕書處徐姓處長及陳姓諮議，涉及言語欺壓身心障礙工友，甚至一度刁難其轉調單位。此外，週刊也質疑，徐姓處長與陳姓諮議會在下班後，利用無人入住的行政院副院長官邸獨處等，關係並不單純。

行政院發言人李慧芝上午陪同行政院長卓榮泰出席活動前受訪表示，徐處長的霸凌案跟風紀案，政院都有接獲檢舉並分案調查中，由於接到很多不同檢舉內容，因此還在等待調查結果，有結果時將對外說明。

至於報導提及徐處長與陳姓諮議到副院長官邸獨處，李慧芝則說明，副院長官邸是70、80年老舊建築，政院從7月開始便評估是否修繕，目前也即將進行修繕作業。

媒體關注此事是否透過行政院霸凌通報平台得知訊息，李慧芝回應，此案是匿名檢舉，並未透過霸凌通報平台。

官邸 行政院 霸凌

延伸閱讀

開放服務移工不同調？勞動部次長澄清「討論中」 預計春節後提案

班班有鮮奶提變革？ 行政院：目前沒定案

政院傳霸凌 李慧芝：正評估是否立案調查

洪申翰接掌勞動部 政院：戮力健全勞工職場環境

相關新聞

獨／查柯文哲政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城榮與率與政治獻金假帳案，今指揮調查局北機站首度約談「學姐」黃瀞瑩，北機站同步約談...

台大婦科權威性騷找高層施壓 國民黨團點名就是「他」

台大婦產科權威「C教授」涉性騷，更傳找上總統府資政施壓、關說台大。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇直...

民眾黨團一致決議反對柯麗鈴 黃珊珊蓋錯票求補救無效

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊坦言，她先就考試委員被提名人柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，隨後又...

遭質疑兼任疾管署疫苗救濟委員 林靜儀：不可能也沒空

立法委員陳昭姿昨天在立法院社福及衛環委員會質詢時點名衛福部政務次長林靜儀，在擔任立委時也兼任衛福部疾管署預防接種受害救濟...

柯文哲民眾黨政治獻金 檢調約談「戰狼小姐姐」陳智菡與丈夫許甫

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，為調查民眾黨政治獻金金流分配，及主席柯文哲的財務決策權，檢方今指揮調查局北機站約談有「...

官署又傳霸凌案？傳行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

勞動部霸凌案調查剛結束，又傳出行政院秘書處長徐益梁夥同陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，其中一名身障工友被逼到下跪哭求才如願調職。此外，2人更被指控不倫，不僅午休會在處長辦公室內關燈獨處，還相約在閒置的行政

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。