政院：秘書處長遭檢舉霸凌、風紀案 正調查中
媒體報導指行政院秘書處徐姓處長有霸凌情事，並與辦公室陳姓諮議關係不單純。行政院發言人李慧芝今天表示，徐處長的霸凌案跟風紀案，政院都有接獲檢舉並分案調查中，有結果時將對外說明。
鏡週刊今天報導指出，行政院祕書處徐姓處長及陳姓諮議，涉及言語欺壓身心障礙工友，甚至一度刁難其轉調單位。此外，週刊也質疑，徐姓處長與陳姓諮議會在下班後，利用無人入住的行政院副院長官邸獨處等，關係並不單純。
行政院發言人李慧芝上午陪同行政院長卓榮泰出席活動前受訪表示，徐處長的霸凌案跟風紀案，政院都有接獲檢舉並分案調查中，由於接到很多不同檢舉內容，因此還在等待調查結果，有結果時將對外說明。
至於報導提及徐處長與陳姓諮議到副院長官邸獨處，李慧芝則說明，副院長官邸是70、80年老舊建築，政院從7月開始便評估是否修繕，目前也即將進行修繕作業。
媒體關注此事是否透過行政院霸凌通報平台得知訊息，李慧芝回應，此案是匿名檢舉，並未透過霸凌通報平台。
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