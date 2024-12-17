民眾黨團一致決議反對柯麗鈴 黃珊珊蓋錯票求補救無效

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊坦言，她先就考試委員被提名人柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，隨後又不小心在前者蓋下同意，自己當場向立法院長韓國瑜請求補救，不過依照規定無法抽換選票，因此仍然依規投入票匭。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意她們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。

黃珊珊稍早透過文字表示，針對考試院人事同意權案審查，民眾黨團決議除了柯麗鈴、伊萬．納威以外，其餘考試委員被提名人都會投下同意票。

黃珊珊說明，依據司改國是會議決議，法律專業人才考訓一元化的政策，未來會是重中之重，柯麗鈴雖然學養經歷足夠，但是對於考試委員的使命認知，還有任職後的考試業務仍無完整擘劃，恐怕難以承擔大任。

黃珊珊坦言，她必須致歉在進場投票蓋章，先是針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但是在蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄，自己當場向韓國瑜反映請求補救，但是依照規定無法抽換選票，「因此仍依規投入票匭。」