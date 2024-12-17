官署又傳霸凌案？傳行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

勞動部霸凌案調查剛結束，又傳出行政院秘書處長徐益梁夥同陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，其中一名身障工友被逼到下跪哭求才如願調職。此外，2人更被指控不倫，不僅午休會在處長辦公室內關燈獨處，還相約在閒置的行政院副院長官邸幽會。

根據《鏡週刊》報導，行政院秘書處長徐益梁與同單位的陳姓諮議疑似已不倫3年，平日會在徐的辦公室共進早餐、共度午休，兩人在院內毫不避嫌，徐常在陳姓諮議入內後就關燈關門，利用午休時獨處，甚至還利用鄭文燦卸任後的閒置官邸偷情。

爆料指出，徐、陳2人會趁副院長官邸閒置、無保大員警駐守的空窗期，逕自開啟車庫驅車入內。《鏡週刊》曾在7月底、8月初，一周內2次拍到2人一前一後開車進入官邸的畫面，2人皆熟練地以搖控器打開車庫門，停留1個多小時後，再駕車各自返家。

據爆料人表示，徐、陳關係非比尋常早已是院內公開的秘密，連徐益梁妻子也知情，也由於徐在背後力挺，陳姓諮議才敢如此仗勢期人，利用考評權限欺壓院內工友與駕駛。

針對爆料，徐益梁全盤否認，指目前行政院已展開調查，他會尊重審議委員會。而政院人士也表示，該案還在調查程序上，沒有進一步說明。