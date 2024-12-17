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考試院人事案 國民黨團決議封殺這二人
立法院今天行使考試委員人事案同意權投票，國民黨立院黨團今早舉行黨團大會，經討論後決議封殺院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴。
國民黨團書記長林思銘表示，針對9位試委國民黨團已經達成一致的共識，絕對會團進團出。黨團大會中，很多委員對某幾位試委都提出相關看法，經充分討論，用民主方式做出共識，但在投票的結果還沒有出現以前，他不方便跟大家做報告。
至於封殺人選跟民眾黨立院黨團不一樣，林思銘說，國民黨團有自己的立場，也有初步了解民眾黨團的想法，但會堅持本黨對於每一位試委的專業、操守、社會上評價等各方面，然後做出自己的選擇。
儘管林思銘並沒有透露封殺人選，但國民黨立委陳玉珍公開受訪時表示，是周弘憲跟柯麗鈴。
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