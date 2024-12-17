考試院人事同意權案 民眾黨團反對柯麗鈴、伊萬．納威

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，考試委員被提名人柯麗鈴酬庸色彩過於濃厚，考試委員被提名人伊萬．納威過去並未充分履行試委職責，民眾黨團做出一致決議，不同意她們出任考試委員，其餘人選則都會投下同意票。

立法院會上午行使考試院人事同意權案記名投票表決，人選名單包括考試院長被提名人周弘憲、考試院副院長被提名人許舒翔，還有考試委員被提名人鄧家基、黃東益、柯麗鈴、邱文彥、呂秋慧、王秀紅及伊萬．納威。

民眾黨立法院黨團會前舉行記者會，黃國昌表示，針對考試院人事案行使同意權投票，民眾黨團經過會議充分討論，交換意見後做出一致決議，過去在徵詢、推薦及提名過程，民進黨政府能夠廣泛傾聽各界意見，考試委員被提名人也有跨黨派色彩，因此僅會針對兩位被提名人投下不同意票。

黃國昌指出，第一位是柯麗玲，先前在接受立委詢答的過程當中，充分展現相關業務的陌生跟不熟悉，酬庸色彩過於濃厚，第二位則是伊萬．納威，儘管過去曾經擔任考試委員，但是並未充分履行職責，民眾黨團經過充分討論，一致決議會投下反對票。

至於考試正副院長及其他考試委員被提名人，黃國昌則說，民眾黨立委都會投下同意票，期待他們不要忘記自己做出的承諾，「如果未來違反行使同意權過程做出的承諾，民眾黨團會具體反映在考試院預算審查上面。」