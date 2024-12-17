考試院人事同意權案表決 立委開始投票
立法院會今天進行考試院人事同意權案記名投票表決，議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票，並於上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。
考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。
考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。
立法院朝野黨團日前協商後達成共識，於今天上午進行考試院人事同意權案的記名投票表決，而議事人員布置完成圈票處後，在上午9時9分開始投票。
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