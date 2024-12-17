深蹲非霸凌 衛福部挨轟官官相護

衛福部公布霸凌案件調查結果，但爭議未歇。民眾黨立委陳昭姿揭露一起健保署台北業務組員工在家輕生身亡的投訴案件，疑似與現職衛福部主任秘書劉玉娟霸凌有關。對此，衛福部長邱泰源表示，為了讓家屬安心，此事將另案調查。

長照司長祝健芳曾要求同仁「深蹲、伏地挺身」一事，民眾黨立委黃國昌表示，據報導，司長要求同仁深蹲、伏地挺身，如果有人深蹲到雙腿發抖，還會被點名，甚至傳出「深蹲值星官」、「深蹲聽訓」等奇怪封號。

黃國昌指出，衛福部霸凌案調查報告公布後「全國譁然」，有官職的通通不成立，這是「抓小放大」，而長照司長祝健芳深蹲一案卻只是管理不當，「長官可以要求同仁深蹲、伏地挺深嗎？」

對此，衛福部次長呂建德說，「絕對不可以」，調查後發現，深蹲事件係從今年五月開始，在約訪十四名同仁後，其中十三人表示，可以理解，一人認為不習慣，不願意。

民眾黨立委陳昭姿批評，「衛福部報告是官官相護、避重就輕」，為何不能公開，勞動部做得到，為何衛福部做不到。呂建德回應，因約談同仁不希望具名，這是考量同仁隱私。

多名立委強烈要求衛福部公開調查報告內容，邱泰源承諾，調查報告去識別化後，二周內向立委報告。若有新的補強證據，將重新調查。

至於健保署員工自殺身亡一事，陳昭姿認為，劉玉娟在擔任健保署台北業務組長期間，涉及職場霸凌，同仁度日如年，多名同仁不堪壓力而離職，其中兩名科長自請降調、一名專委和三名科長被迫退休，更有一名虔誠基督徒的同仁於一○九年六月在家中自殺身亡。

對此，呂建德表示，該自殺案件的當事人於事發前已有就醫紀錄，一○二年起因憂鬱症就醫，期間多請假沒有上班，不宜歸咎於職場管理問題。

陳昭姿質疑，當時處理該案的正是劉玉娟及其心腹幹部，調查過程缺乏公正性。為此，邱泰源表示，為讓家屬安心，針對此事將另案調查該名同仁一○二至一○九年相關情形。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980