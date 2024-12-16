快訊

5縣市有感！台南晚間7點規模3.8地震 嘉縣最大震度4級

又擅闖！婦人竟帶小孩站鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

中山大學「猴同學」闖教室上微積分 女學生手拿早餐驚恐對望

不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
因不滿國民黨團僅以3分鐘完成選罷法條文修正，民進黨團今天向立法院長韓國瑜兩點訴求。記者曾原信／攝影
因不滿國民黨團僅以3分鐘完成選罷法條文修正，民進黨團今天向立法院長韓國瑜兩點訴求。記者曾原信／攝影

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公道未果，但雙方不歡而散。民進黨團提出兩點訴求，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責，且未化解爭議前，韓不應進行任何議案協商。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團枯等6、7小時，韓國瑜突然現身，卻對諸多提問避重就輕，但國會議場對於此事要有態度。她質疑，韓國瑜對國民黨團行徑究竟是不知情，還是知情但無能為力，甚或是與國民黨沆瀣一氣的共犯？

吳思瑤指出，內政委員會沒有官員、正常議事紀錄流程，只有藍委鎖門開會，1分鐘送出選罷法，這樣的會議無效，議事處或內政委員會不得違法送出無效會議的審查報告，若有將究責；韓國瑜也要依立法院職權行使法第68條，即刻召開朝野協商，在沒有化解爭議前，所有議案協商應中止。

民進黨團書記長蔡易餘盤點，第10屆立法院處理「會計法」時，曾因程序瑕疵，時任立法院長游錫堃召開朝野協商，將議案退回委員會重新審議，補正程序後才送出委員會；既然有前例，韓國瑜不能什麼都不管，韓必須承擔責任，展現立法院長高度，不應推給委員會中心主義。

民進黨團今天二度召開記者會，批評國民黨強行通過選罷法初審。記者曾原信／攝影
民進黨團今天二度召開記者會，批評國民黨強行通過選罷法初審。記者曾原信／攝影

吳思瑤 國民黨 朝野協商 民進黨 立法院職權行使法 罷免 蔡易餘 選罷法 韓國瑜

延伸閱讀

選罷法初審爭議綠委討公道 韓國瑜：會通盤了解

立院朝野協商臨時改議程 藍綠口角40分鐘就散會

韓國瑜否認被藍營鷹派脅迫 王義川嗆「幹話院長」

綠抗議藍強硬通過選罷法 拒絕朝野協商抗議

相關新聞

韓國瑜否認被藍營鷹派脅迫 王義川嗆「幹話院長」

立法院內政委員會今天只花3分鐘就初審通過加嚴罷免門檻的選罷法修正版本，民進黨團氣炸要求立法院長韓國瑜召集協商化解爭議，更...

國民黨酸綠淪「擺拍詐騙黨」誓死保衛國家 打卡完回家

立法院內政委員會今天初審通過攸關調整罷免門檻的「選罷法」修正草案，朝野一早爆發激烈衝突。國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照...

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

民進黨秘書長林右昌念念不2026新北市長選戰，內政部長任內刻意經營新北，罷樑失敗後，更言明不會再選基隆市長，昨天到新北市...

衛福部霸凌燒…健保署同仁4年前輕生 邱泰源：另案調查

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，其中經調查主任秘書兼社保司長劉玉娟...

選罷法「加1」初審3分鐘 黃國昌反酸綠委先拍照打卡

立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案「加1」版本，國民黨籍召委徐欣瑩僅花3分鐘就將全案送出委員會並宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。