不滿藍強推選罷法 民進黨團：無效會議審查報告不得送出

為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修法版本，民進黨要求立法院長韓國瑜主持公道未果，但雙方不歡而散。民進黨團提出兩點訴求，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，否則將究責，且未化解爭議前，韓不應進行任何議案協商。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團枯等6、7小時，韓國瑜突然現身，卻對諸多提問避重就輕，但國會議場對於此事要有態度。她質疑，韓國瑜對國民黨團行徑究竟是不知情，還是知情但無能為力，甚或是與國民黨沆瀣一氣的共犯？

吳思瑤指出，內政委員會沒有官員、正常議事紀錄流程，只有藍委鎖門開會，1分鐘送出選罷法，這樣的會議無效，議事處或內政委員會不得違法送出無效會議的審查報告，若有將究責；韓國瑜也要依立法院職權行使法第68條，即刻召開朝野協商，在沒有化解爭議前，所有議案協商應中止。