快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

遭指未利益迴避…陳昭姿拉林靜儀下水 疾管署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委陳昭姿指出，當初林靜儀也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員。但衛福部疾管署表示，次長林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立委身分參加審議小組會議。記者沈能元／攝影
立委陳昭姿指出，當初林靜儀也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員。但衛福部疾管署表示，次長林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立委身分參加審議小組會議。記者沈能元／攝影

民進黨立委林淑芬今天於立法院社會福利及衛生環境委員會質疑，民眾黨立委陳昭姿擔任衛福部健保署藥物共擬會委員違反利益迴避。對此，陳昭姿說，當初民進黨林靜儀，也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員。不過，衛福部疾管署表示，次長林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。

林淑芬說，「共擬會議」全名為「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，此會議掌握藥物是否納入健保給付的大權，而立委占了一個民間代表的缺，又同時要監督行政機關，是否未迴避利益？衛福部表示，這屆委員任期將至，將會審慎檢討。

陳昭姿說，該真相是她自2013年就以專家身分參與衛福部共擬會議，直至今年2月1日就任立委後第一次參加衛福部專家會議時，她也主動提出，現在有立委身分，請健保署及衛福部能依現行法律制度幫忙釐清確認，是否能繼續擔任專家委員，若不適宜，請告訴她，以便進行後續程序。結果在場官員裁示並無問題，希望繼續借重她的醫藥專業在專家會議提供建議。

其實，藥物共擬會的會議都有錄音公開上網，林淑芬委員覺得她可能用民代身分在當中牟私利，可以去檢視每一次的會議紀錄；她也一直建議健保署長石崇良，共擬會要效仿立法院全程直播，愈透明愈不容易受人質疑，如果林淑芬仍認為民代不能擔任共擬會委員，歡迎去修法。

陳昭姿說，當初民進黨林靜儀，也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員，當時林淑芬有出來批評嗎？還是這又是一樁「綠能，你不能」的雙重標準？

對此，疾管署指出，依107年11月16日修訂發布的預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法第10條第1項規定，審議小組委員由本部就醫藥衛生、解剖病理、法學專家或社會公正人士聘兼之。而按往例，109年至110年期審議小組委員任期由109年1月1日開始。

疾管署表示，衛福部次長林靜儀因其婦產科醫師專業，於109年1月1日至110年11月4日間，經本部聘兼為預防接種受害救濟審議小組（下稱審議小組）委員，而109年審議小組第一次開會乃是109年2月20日審議小組第153次會議，林靜儀於109年1月31日起已非立法委員身分，後於110年11月4日因參加立法委員補選，主動辭去審議小組委員身分，故林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。

健保署 林靜儀 民進黨 疫苗 疾管署 衛福部 陳昭姿

延伸閱讀

衛福部霸凌燒…健保署同仁4年前輕生 邱泰源：另案調查

台大婦產科C教授涉性騷 立委陳昭姿：該醫師不應再執業

陳昭姿比喻聖母為代理孕母 教友協會：不當且錯誤

立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

相關新聞

韓國瑜否認被藍營鷹派脅迫 王義川嗆「幹話院長」

立法院內政委員會今天只花3分鐘就初審通過加嚴罷免門檻的選罷法修正版本，民進黨團氣炸要求立法院長韓國瑜召集協商化解爭議，更...

選罷法「加1」初審3分鐘 黃國昌反酸綠委先拍照打卡

立法院內政委員會今天審查「公職人員選舉罷免法」修正草案「加1」版本，國民黨籍召委徐欣瑩僅花3分鐘就將全案送出委員會並宣布...

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

民進黨秘書長林右昌念念不2026新北市長選戰，內政部長任內刻意經營新北，罷樑失敗後，更言明不會再選基隆市長，昨天到新北市...

衛福部霸凌燒…健保署同仁4年前輕生 邱泰源：另案調查

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，其中經調查主任秘書兼社保司長劉玉娟...

國民黨酸綠淪「擺拍詐騙黨」誓死保衛國家 打卡完回家

立法院內政委員會今天初審通過攸關調整罷免門檻的「選罷法」修正草案，朝野一早爆發激烈衝突。國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。