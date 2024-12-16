遭指未利益迴避…陳昭姿拉林靜儀下水 疾管署回應了

民進黨立委林淑芬今天於立法院社會福利及衛生環境委員會質疑，民眾黨立委陳昭姿擔任衛福部健保署藥物共擬會委員違反利益迴避。對此，陳昭姿說，當初民進黨林靜儀，也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員。不過，衛福部疾管署表示，次長林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。

林淑芬說，「共擬會議」全名為「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，此會議掌握藥物是否納入健保給付的大權，而立委占了一個民間代表的缺，又同時要監督行政機關，是否未迴避利益？衛福部表示，這屆委員任期將至，將會審慎檢討。

陳昭姿說，該真相是她自2013年就以專家身分參與衛福部共擬會議，直至今年2月1日就任立委後第一次參加衛福部專家會議時，她也主動提出，現在有立委身分，請健保署及衛福部能依現行法律制度幫忙釐清確認，是否能繼續擔任專家委員，若不適宜，請告訴她，以便進行後續程序。結果在場官員裁示並無問題，希望繼續借重她的醫藥專業在專家會議提供建議。

其實，藥物共擬會的會議都有錄音公開上網，林淑芬委員覺得她可能用民代身分在當中牟私利，可以去檢視每一次的會議紀錄；她也一直建議健保署長石崇良，共擬會要效仿立法院全程直播，愈透明愈不容易受人質疑，如果林淑芬仍認為民代不能擔任共擬會委員，歡迎去修法。

陳昭姿說，當初民進黨林靜儀，也是當立委的同時擔任疫苗受害審議小組成員，當時林淑芬有出來批評嗎？還是這又是一樁「綠能，你不能」的雙重標準？

對此，疾管署指出，依107年11月16日修訂發布的預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法第10條第1項規定，審議小組委員由本部就醫藥衛生、解剖病理、法學專家或社會公正人士聘兼之。而按往例，109年至110年期審議小組委員任期由109年1月1日開始。

疾管署表示，衛福部次長林靜儀因其婦產科醫師專業，於109年1月1日至110年11月4日間，經本部聘兼為預防接種受害救濟審議小組（下稱審議小組）委員，而109年審議小組第一次開會乃是109年2月20日審議小組第153次會議，林靜儀於109年1月31日起已非立法委員身分，後於110年11月4日因參加立法委員補選，主動辭去審議小組委員身分，故林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。