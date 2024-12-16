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藍白邀與刑案被害家屬會談 大法官被提名人發聲明婉拒

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左八）日前率司法院正副院長及大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜（右七）。記者曾吉松／攝影
總統府秘書長潘孟安（左八）日前率司法院正副院長及大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜（右七）。記者曾吉松／攝影

在野黨立委張啓楷、吳宗憲等人聯名發函邀請司法院正、副院長及大法官被提名人參與重大刑事案件被害者家屬會談。被提名人今天發表共同聲明表示，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦之活動，因此婉謝受邀出席。

法院院長、副院長及5位大法官被提名人共同聲明指出，謹先向二位委員對被害者權益之關懷與重視表達尊重之意；惟為尊重立法院朝野黨團協商決議行使同意權之審查程序，他們一致認為，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦之活動，因此婉謝受邀出席。

聲明中也表示，在立法院全院委員會進行同意權審查期間，被提名人均配合相關程序安排，已先依限答復各黨團有關資格與適任性所提書面提問，於12月10日至12日全院委員會審查會期間，復就委員們所提各項詢問，剴切說明各自理念與看法，期能爭取理解與支持。

被提名人指出，他們深切體認，每個人的基本權利保障都同等重要；民主社會固有多元的價值主張，相信透過持續的溝通對話，周延的法制建構，能夠逐步健全刑事制度有關強化被害人及其家屬之權益保障。

聲明指出，未來倘能獲得立法院同意出任大法官，必將超出黨派獨立行使職權，為保障人民基本權利貢獻一己力量。

司法院 大法官 張啓楷 立法院 被害人

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