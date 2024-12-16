綠批國會戒嚴 藍：林右昌應先對發文挺戒嚴道歉

立法院內政委員會今天火速初審通過選罷法修正草案，民進黨秘書長林右昌指國民黨主席朱立倫應向全民道歉。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨跟林右昌應先對發文挺戒嚴、操作惡意罷免道歉。

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委不得其門而入。林右昌下午在民進黨中央召開「譴責國民黨摧毀民主、國會戒嚴！」記者會。他說，國民黨在立法院搞國會戒嚴、摧毀台灣民主，民進黨要表達最嚴厲譴責，要求國民黨主席朱立倫負起最大政治責任，並向台灣社會與人民公開道歉。

國民黨立委許宇甄、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天下午在國民黨中央黨部召開「民進黨搞惡罷、亂國會，停止惱羞的無能暴怒！」記者會。

許宇甄指出，現行罷免制度有成案條件低，通過罷免門檻低的問題，易成為有心人作為政治報復的工具，選輸就提罷免，嚴重影響民主制度，應儘速修正不合理規定，導正惡罷情況。

許宇甄表示，到今天為止，選罷法已經在內政委員會排審過5次，前3次民進黨都霸占主席台，杯葛議事，上一次可能是因發文挺戒嚴風波，委員會才能進行詢答，但民進黨也還是用冗長發言阻撓，今天是第5次排審。

許宇甄指出，由於民進黨立委黃捷等人，昨天晚間在內政委員會外打卡，聲稱要夙夜匪懈，阻擋議事，國民黨為了讓委員會能夠好好審查，因此也馬上動員前去委員會外守候，結果到場沒有發現任何一位民進黨立委。

許宇甄表示，民進黨有什麼臉說在野黨毀憲亂政，過去審查勞基法，民進黨召委陳瑩只花1分鐘就送出委員會；審查前瞻特別條例，民進黨召委邱議瑩無視台下有異議，就送出委員會；審查公投法，民進黨團突襲逕付二讀；審查111年度總預算，民進黨團也提逕付二讀，創下國會史上總預算案未經委員會審查首例；審查攸關國務機要費除罪化的會計法，民進黨團也是5分鐘就送出委員會。

許宇甄指出，民進黨身為執政黨卻帶頭惡搞國會，把立法院的審查當作是政治遊戲，想審就審，不想審就霸占主席台，今天國民黨終於將選罷法修法草案送出委員會，這是民主的勝利。

楊智伃表示，林右昌的臉皮怎麼這麼厚，人民最厭惡的就是民進黨先前在基隆發起的惡意罷免，這也是為何要修選罷法。基隆市長罷免案後，基隆市長謝國樑找罷免團體溝通市政，結果萬人響應一人到場，可見現行罷免制度，只是讓有心人士拿來操作政黨鬥爭。

楊智伃指出，民進黨如今面對選罷法修法，只會跳針稱國民黨怕罷免，但一場基隆罷免粗估就花掉新台幣3000萬元的公帑，這都是人民的血汗錢，卻只為了讓林右昌及其子弟兵出來造謠抹黑。

楊智伃表示，面對民進黨操作的惡意罷免，國民黨絕不畏戰，也會為人民守住善良正義跟荷包，所以不管是發文挺戒嚴，還是操作惡意罷免，民進黨跟林右昌應先道歉。