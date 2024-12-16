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立委指就業安定基金遭濫用 洪申翰：支持檢調該查就查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，總召黃國昌揭露勞動部濫用就業安定基金的多項爭議案件。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，總召黃國昌揭露勞動部濫用就業安定基金的多項爭議案件。記者邱德祥／攝影

有關民眾黨立法院黨團總召黃國昌指控，就業安定基金長期遭到濫用，勞動部洪申翰今天回應，針對就業安定基金的相關質疑，勞動部已經在密集進行檢討，他個人的態度就是面對問題、解決問題，同時支持檢調該查就查、毋枉毋縱，「我們絕對不會迴避。」

民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，黃國昌表示，就業安定基金媒體宣傳費年年攀升，從2022年1億1968萬9000元、2023年1億4874萬7000元、2024年1億7007萬7000元，明年的預算高達2億1711萬3000元，請問又是打算撒幣到哪裡，難道是養綠媒跟民進黨附庸組織，幫助執政黨進行大內宣、攻擊政治競爭者。

洪申翰稍早在立法院受訪時說，面對過去這些沉痾的問題，自己的態度非常清楚，絕對就是面對問題、解決問題，針對外界提出的相關質疑，勞動部已經在密集進行檢討，未來會在1個月內提出強化把關的機制，包括就業安定基金管理更加監理化、透明化。

洪申翰也說，就業安定基金的部分支用狀況，目前檢調已經展開調查，勞動部就是全力配合，「我們不會迴避，絕對徹底檢討」，同時也支持檢調單位該查就查、毋枉毋縱，「我用這個態度來給社會一個交代。」

洪申翰說明，就業安定基金扮演重要角色，包括協助失業勞工、就業服務、職業訓練等，也有很多婦女、中高齡及身心障礙族群得到就業方面的支持，即便現在有部分不適宜的狀況，但是也不能一竿子否定就業安定基金，「該檢討的我們會檢討，希望大家不用全盤否定。」

勞動部 就業安定基金 民眾黨 洪申翰 黃國昌

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