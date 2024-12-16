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年金停砍公聽會…教團痛批綠當年多數暴力 反方倡財務永續

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司委會今天舉行年金停砍公聽會，全國教育產業總工會的理事黃耀南在會中痛批，民進黨當年多數暴力。（圖取自國會頻道）
立法院司委會今天舉行年金停砍公聽會，全國教育產業總工會的理事黃耀南在會中痛批，民進黨當年多數暴力。（圖取自國會頻道）

立法院司法及法制委員會今天舉行軍公教年金停砍公聽會，教團代表黃耀南在會中痛批，民進黨當年多數暴力，片面撕毀與軍公教的保險契約；民團代表何昀峯則認為，以商業市場狀況來看，根本達不到給公教人員的給付效果，不應修法走回頭路。

國民黨多名立委提出「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案版本，主張停止公務員年金所得替代率逐年降低，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲今天上午召開公聽會討論。

全國教育產業總工會的理事黃耀南在會中痛批，年金改革是政府片面撕毀與軍公教的保險契約，是對軍公教的羞辱。政府明明是軍公教的雇主，但民進黨政府卻在上屆立法院，透過多數暴力，強行通過惡法，現在在野黨提案將不當的軍公教年金改革修改回來，完全符合公平正義。

黃耀南表示，公務員任職一開始就與政府簽訂契約，從每個月薪水裡扣除保險金，如果是一般民間的保險可以如此片面毀約嗎？為什麼民進黨政府可以這樣做？

返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯表示，以現在的商業市場來看，沒有保險商品可以達到現在公教人員能得到的給付效果。軍公教人員年金改革是跨越藍綠、長期政策的結果，替代率逐年遞減是為了讓退撫基金能夠永續經營。若年金改革被改回來，現職的公教人員未來退休時，將面臨不可預測的風險。

陽明交大特聘教授林志潔也說，軍公教年改是跨政黨的議題，2013年前馬英九總統親上火線宣布要進行年改，並表達退休後要放棄18%優存，現在外界指責軍公教年改是民進黨不公不義，但年改不是始於民進黨執政。

林志潔建議，台灣面臨少子化、高齡化，未來年輕人會越來越少，退撫基金可能面臨破產或入不敷出。其實年長者是社會寶貴的資產，許多長輩仍具有勞動力，應該鼓勵再度投入就業市場，補足年改所產生的缺口，也可解決市場上勞動力不足問題。

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