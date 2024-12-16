細數綠強行通過初審事蹟 國民黨：有何臉罵毀憲亂政？

立法院內政委員會今火速將選罷法「加1」修正草案送出委員會，引爆綠營怒火。國民黨今天下午舉行記者會細數民進黨在國會多數時，也曾多次創下惡例強行通過初審，民進黨秘書長林右昌「有什麼臉說在野黨首創先例、毀憲亂政？」

國民黨組發會主委許宇甄指出，民進黨今天再次上演阻礙議事進行的橋段、戲碼，民進黨立委黃捷、吳思瑤等人昨晚在內政委員會外宣稱要「夙夜匪懈」，後來國民黨立委到場後發現空無一人，原來民進黨說要為了民主而戰，實際上只是擺拍、打卡。

許宇甄質疑，民進黨立委只是欺騙選民，根本不是真正想要阻撓「選罷法」修法；又或是民進黨主席賴清德交付的任務，民進黨立委不得不去，只能打卡後就回家。民進黨身為執政黨，卻帶頭惡搞國會、惡搞罷免，林右昌怎麼還有臉出來開記者會？應該先為挺戒嚴向國人道歉，不要再惡搞國會。

許宇甄強調，選罷法已是第五次排審，前三次民進黨都攻占主席台、杯葛議事進行，無法理性討論。民進黨秘書長林右昌開記者會說，沒看過這樣的審查方式，但事實上民進黨在各方面毀憲亂政，杯葛議事。

她舉例，2016年10月審查「勞動基準法」，民進黨召委陳瑩只用1分鐘，就把勞基法修惡版本送出委員會；2017年4月審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，民進黨召委邱議瑩無視在野黨立委狂喊有異議，送出委員會；審查「公民投票法」，民進黨召委蔣絜安突襲逕付二讀，柯建銘事後表示做得非常好、優秀的戰術。

2017年4月審查「反滲透法」，民進黨在委員會中直接宣布逕付二讀，沒有表決、沒有實質質審查。審查「111年度中央政府總預算案」時，民進黨團將總預算案自委員會抽出逕付二讀，創下國會史上預算未經審查首例。審查「會計法」，民進黨團5分鐘內強行通過初審。

國民黨發言人楊智伃批評，最沒有資格講選罷法、最沒有資格講罷免的就是林右昌、就是民進黨。當人民用選票投票選出民意代表、縣市首長，不合民進黨的意，就搞不公平的惡意罷免，當議事攻防裡，國民黨用民進黨的魔法來對付他們，民進黨就說毀憲亂政。全國人民厭煩惡意罷免，希望修選罷法，就是因為民進黨發起的惡罷。

楊智伃說，民進黨只會跳針稱國民黨很怕罷免，根據估算，一場基隆罷免就燒掉3000萬元人民血汗錢，只是讓林右昌搞抹黑造謠，讓其想要選舉的子弟兵繼續出風頭。國民黨面對民進黨的惡意罷免絕不畏戰，但更有義務為人民守住善良、正義與荷包。

國民黨副發言人鄧凱勛說，民進黨用不合理的手段杯葛立法院的程序，不願理性討論，竟然還敢開記者會提「戒嚴」？今年整年只看到「綠能你不能」，只要民進黨說毀憲亂政時，一定是在野黨做對了什麼，罷免不該淪為政治鬥爭或是仇恨的工具，呼籲民進黨不要再與民意背道而馳。