選罷法「加1」火速初審 林右昌點名朱立倫道歉

立法院內政委員會今天在國民黨團主導下，火速初審完成選罷法「加1」修正版本，民進黨立委卻不得其門而入。民進黨秘書長林右昌下午表達強烈譴責，點名國民黨主席朱立倫負起最大的政治責任，向台灣社會與人民公開道歉，立法院長韓國瑜也應開會處置國民黨行徑。

針對未來若選罷法連署加嚴、罷免票數須高於當選票數的提高罷免門檻修法通過，民進黨是否會尋求釋憲或有其他反制。林右昌則稱，這是非常明顯毀憲亂政、違反民主程序，且比過去更離譜，呼籲立法院立即啟動相關機制，退回法案重新審議。

立法院內政委員會今排審選罷法「加1」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，國民黨立委搶先占領主席台，並阻擋民進黨立委進入會場阻擋議事，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，9時3分宣布散會。

林右昌下午於民進黨中央黨部舉行「譴責國民黨摧毀民主、國會戒嚴！」記者會，批國民黨在立法院搞戒嚴、摧毀台灣民主，民進黨嚴厲譴責，朱立倫應負起最大政治責任，並向台灣社會與人民公開道歉，也籲韓國瑜立即開會處置國民黨團違法行徑，「別讓國會民主毀在您身上」。

林右昌指出，過去國民黨只花半分鐘強行通過法案（指服貿），違反民主程序、沒收民主討論，但至少其他政黨立委仍在會議室裡，但今早狀況更離譜，國民黨立委用暴力限制其他政黨的立法委員人身自由、各自代表的民意，現場也沒有官員、媒體，國民黨毀憲亂政、莫過於此。

「這不是國會戒嚴？那是什麼？」林右昌質疑，今天選罷法可以這樣亂搞，未來任何一個法案、任何一個委員會也這樣亂搞，甚至立法院會也這樣硬幹，國民黨關起門來自己開會、自己審議、通過法案。

他說，國民黨立委傅崐萁今年4月去中國，返台之後，國民黨就推動了一系列違憲擴權的法案，上周傅去香港回來，國民黨居然在立法院裡面搞戒嚴，現在是台灣民主的關鍵時刻，朱立倫跟傅崐萁聯手毀憲亂政，全民都在看韓國瑜及其他政黨立委如何守護國會尊嚴和台灣民主制度。