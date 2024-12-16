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衛福部二周內提霸凌調查報告 但基於考量先向立委說明

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長列席報告業務概況，衛福部長邱泰源（左）、次長呂建德（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長列席報告業務概況，衛福部長邱泰源（左）、次長呂建德（右）出席。記者邱德祥／攝影

衛福部公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，衛福部長邱泰源今天到立法院社會福利及衛生環境委員會針對霸凌案接受質詢。衛福部今天向立院提出霸凌報告僅6頁，多名委員對此表達不滿，認為衛福部「官官相護」，強烈要求比照勞動部公布調查報告。最後，邱泰源承諾，調查報告為保護遭霸凌同仁隱私，將去識別化後，於二周內至立委辦公室向立委報告。

民進黨立委劉建國說，不希望用「再次震驚」來形容衛福部公布的調查報告，但8案中僅3人霸凌屬實，且對於主管的行政管理不當沒有明確的規範，如果健康操時間同仁持續坐在位子上打報告，算不算行政管理不當等，這會讓外界感到疑惑，應該與外界說明清楚。

民眾黨立委黃國昌質詢說，衛福部霸凌案調查報告公布後「全國譁然」，有官職的通通不成立，這是「抓小放大」，據媒體報導，長照司長祝健芳要求同仁深蹲、伏地挺身，如果不配合深蹲就會被針對、被點名，甚至還有「深蹲值星官」、「深蹲聽訓」，如果有人深蹲到雙腿發抖，還會被點名。

衛福部次長呂建德說，深蹲事件是自今年5月開始，祝司長在健康操時間鼓勵同仁運動，黃國昌說，所以用鼓勵的方式，大家都很高興，樂於接受鼓勵，呂接著說，調查過程共約訪14名同仁，其中13人可以理解，但有1人表示不習慣，因此，他認為，司長這行為在管理上十分不當。黃國昌說，「長官可以要求同仁深蹲、伏地挺身嗎？」，呂建德說，「絕對不可以」。

至於，要求同仁伏地挺身事件，衛福部長邱泰源說，這件事情發生在2022年12月，當時有新進同仁表示，平時有在練身體，司長就請他做伏地挺身，另一名同仁看見後，就一起PK黃國昌說，「只有這一次，其他都沒有了」，並重覆說「只有這一次」。邱泰源說，「對，經調查只有這一次」，黃國昌說，如果司長如此坦蕩蕩，為何今天連來國會接受備詢的勇氣都沒有。

國民黨立委王育敏質詢指出，衛福部公布的調查報告等於「繼續放火」，完全看不出過程，讓外界抱持高度存疑，且8案中僅有3案成立，其他5案不成立，但沒有載明不成立原因，對於投訴同仁恐形成寒蟬效應，衛福部應站在投訴者的角度，「天秤的兩端不應該傾斜」，且懲戒標準不一，與勞動部相較是「輕輕放下」。

國民黨立委陳菁徽說，長照司長在健康操時，要求同仁深蹲報告，呂建德說，司長沒有強迫，而是利用健康操時間，讓同仁深蹲運動，且同時並無報告，相關調查都是公開透明、勿縱勿枉。陳菁徽說，依衛福部目前提出的報告，再生出一份報告的可能性非常高。

民眾黨立委陳昭姿強烈要求衛福部應公開調查報告。最後，邱泰源承諾，調查報告去識別化後，於二周內至立委辦公室向立委報告。

黃國昌說，衛福部如今不願公開調查報告，相關說法就是擔心被霸凌者心理壓力大，甚至被按圖索驥，原因就是同仁仍擔心被主管秋後算帳，至於衛福部到辦公室說明的時候，他將針對所有的檢舉加以事實查核，如有未調查的地方，部長是否承諾重啟調查。邱回應，若有新的補強證據，就會重新調查。

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