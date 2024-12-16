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韓國瑜否認被藍營鷹派脅迫 王義川嗆「幹話院長」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
韓國瑜（左）現場關心上午因推擠受傷的民進黨立委許智傑（右）。記者曾原信／攝影
韓國瑜（左）現場關心上午因推擠受傷的民進黨立委許智傑（右）。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天只花3分鐘就初審通過加嚴罷免門檻的選罷法修正版本，民進黨團氣炸要求立法院長韓國瑜召集協商化解爭議，更質疑韓遭黨內鷹派綁架。韓國瑜強調，他不是怕事的人，沒人能綁架他的思想，也承諾會再通盤了解整起爭議，遭綠委王義川怒嗆「幹話院長」。

朝野今晨再戰選罷法「加1」修正草案，即罷免票數須高於當選票數才罷免成功。藍委布下重兵不讓綠委入場，雙方爆發推擠衝突，國民黨召委徐欣瑩上午9時2分完成初審、3分散會，民進黨團不滿直衝韓國瑜辦公室尋人未果，接著又到院長官邸、朝野協商現場，總算盼到韓赴會客室與現場溝通。

對於上午在內政委員會發生的朝野衝突，韓國瑜做出4點回應。首先，韓國瑜說自己第一時間完全掌握所有情況，接著強調，立院開議從2月到現在，委員會已多次發生不同型態的衝突，有半夜鎖被打開、發生衝突、有人破壞公物，像今天內政委員會有人說電腦不見等，「站在院本部立場，有時候非常為難」。

韓國瑜指出，從前立法院長劉松藩至今20多年，誠如立委時常說的「委員會中心主義」，院本部期待朝野協商能提供各政黨意見的交換平台、達成共識。

韓國瑜說，他期待的新國會能有新的期待和觀感，全世界華人都在看台灣民主，台灣民主櫥窗就是立法院，一舉一動動見觀瞻，期待大家談情論理，按議事規則有條不紊，在激烈攻防下仍能達成文明的議事，「我內心非常期待」。針對爭議，他說，調查完畢後會再跟大家報告。

至於民進黨團質疑他被國民黨團鷹派綁架（指總召傅崐萁），才變更朝野協商議程。韓國瑜強調絕無此事，「我不是一個怕事的人，誰可以綁架我的思想？那是不可能的，請不用擔心」。韓強調，他說話算話，照議事規則都沒問題，沒有綁架一事，調查完畢再跟各位報告說明。

但現場綠委仍不滿，民進黨團幹事長吳思瑤痛批，這要經過調查才能釐清嗎？韓國瑜隨即修正用字，「讓我進行通盤了解再跟各位報告」。吳思瑤再問，韓是自己自主要變更議程還是基於脅迫？韓重申，沒有任何人可以脅迫我，大家都重要。

「你不會去問王金平啦，這件事搞成這樣，大家都在看，你很沒意思喔。」民進黨立委王義川隨即搶麥高喊，韓國瑜從頭到尾都在講幹話，說那麼清楚也沒要處理。吳思瑤再問，什麼時候召集朝野協商處理？韓僅稱，三個黨團協商後再說，讓王不滿怒嗆「幹話院長！只會講幹話！」。

不滿國民黨團強行通過選罷法修正，民進黨團幹事長吳思瑤（左）氣炸要求立法院長韓國瑜（右）召集協商化解爭議。記者曾原信／攝影
不滿國民黨團強行通過選罷法修正，民進黨團幹事長吳思瑤（左）氣炸要求立法院長韓國瑜（右）召集協商化解爭議。記者曾原信／攝影
民進黨團排排坐要求韓國瑜主持公道，按立法院職權行使法第68條召集朝野協商化解爭議。記者曾原信／攝影
民進黨團排排坐要求韓國瑜主持公道，按立法院職權行使法第68條召集朝野協商化解爭議。記者曾原信／攝影

傅崐萁 幹話 朝野協商 民進黨 王義川 立法院 選罷法 韓國瑜

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