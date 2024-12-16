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衛福部2週內向立委報告霸凌案 109年輕生案也將查

中央社／ 台北16日電

多名立委今天要求衛福部重啟涉職場霸凌案調查，並公開調查報告。衛福部長邱泰源允諾，將對報告進行去識別化，2週內向衛環委員會等立委報告，民國109年輕生案也將再調查。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。民眾黨立法委員陳昭姿、國民黨立委蘇清泉及邱鎮軍等多名立委臨時提案，衛福部應重啟職場霸凌調查，並且公開完整調查報告。

衛福部人事處長李玉惠說，因當初霸凌調查是根據事證，且經過非常深度的訪談。當時受訪人員多希望匿名進行，講得非常深入，包含是在甚麼情況下遭受管理行為、有哪些身心影響等，若公布調查報告，就算遮蔽名字，也可能被按圖索驥辨認出身分，因此不希望公布調查報告。

衛福部次長呂建德說，在這次調查中，才好不容易大家有信賴，不宜為了公布報告而中斷信任。

邱泰源表示，相信各立委都德高望重，也知所輕重，因此會在進行去識別化後，將報告送到各委員辦公室，再請委員判斷，是否有傷害受訪者等疑慮，若仍認為有必要公布調查報告，則再行討論。

民進黨立委林月琴提醒，現在很多公務人員如驚弓之鳥，檢舉人也承擔很大壓力，就算有去個資，也可能因無法去除完整脈絡，製造另一場傷害，因此提醒一定要恪守密件原則。

蘇清泉要求，報告必須只能給立委本人，不可以交給助理，以免有洩漏疑慮，對公務人員造成二次傷害。

邱泰源承諾，衛福部將在去識別化後，於2週內親持調查報告，向衛環委員會等立委報告。

另外，陳昭姿表示，接獲民眾陳情，衛福部劉姓主秘兼社保司長，在民國109年3月接掌健保署台北業務組組長後，該組1名工作人員同年6月5日在家自殺身亡，質疑此憾事應與劉姓主管有關。

邱泰源表示，據了解，這名人員在民國102到109年間，持續有因身心狀況休假，劉姓主管則是109年3月才到任，在單位重疊時間不長；將針對相關新事證，尤其102年到109年間及健保署台北業務組狀況，會再好好調查，調查到水落石出為止。

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職場霸凌 衛福部 邱泰源

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