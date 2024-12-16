前瞻第5期特別預算703億元 立院初審減列1.5億元

立法院聯席會議今天審查前瞻基礎建設第5期特別預算案，編列水環境建設、軌道建設、城鄉建設等項目，合計約703億元預算，經討論後通過減列1億5230萬元，後續將提報立法院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案（114年度）」，處理朝野立委提案總計280案。

經過在場立委與行政部門討論，分別減列行政院主管相關計畫預算1800萬元、內政部400萬元、財政部80萬元、經濟部5700萬元、交通部400萬元、環境部350萬元、數位發展部6500萬元，合計減列1億5230萬元。

為了奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，政府自民國106年9月推動前瞻基礎建設計畫，國發會先前提出執行報告，前瞻基礎建設計畫目前執行至第4期，已經投入7696億8792萬元，其中第4期截至113年第3季止，計畫經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展當中，預估今年底可達成96%目標。

行政院編列前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，包括軌道建設56億6410萬元、水環境建設217億9710萬元、綠能建設31億5700萬元、數位建設123億9102萬元、城鄉建設221億4641萬元、因應少子化友善育兒空間建設4億7244萬元、食品安全建設13億5000萬元、人才培育促進就業建設33億2198萬元，歲出財源703億5萬元全數以舉借債務支應。