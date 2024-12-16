選罷法火速初審 林右昌批國會戒嚴要求朱立倫道歉

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委不得其門而入。民進黨秘書長林右昌說，國民黨立委暴力限制其他政黨立委人身自由，剝奪其他政黨立委代表民意，「這不是國會的戒嚴？這是什麼？」國民黨主席朱立倫應負起最大政治責任，並向台灣社會與人民公開道歉。

立法院內政委員會今排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

林右昌下午在民進黨中央召開「譴責國民黨摧毀民主、國會戒嚴！」記者會。他說，上午立法院發生令人震驚痛心的事，國民黨在立法院搞國會戒嚴、摧毀台灣民主，民進黨要表達最嚴厲譴責，要求國民黨主席朱立倫負起最大政治責任，並向台灣社會與人民公開道歉。

林右昌說，呼籲立法院長韓國瑜立即召開會議，處置國民黨團違法行徑，「別讓國會民主毀在您的身上」。

林右昌表示，過去國民黨半分鐘強行通過法案，違反民主程序、沒收民主討論，但至少其他政黨立委還是在會議室裡，今早在內政委員會狀況，比半分鐘通過法案更加離譜，國民黨毀憲亂政、莫過於此。

他說，國民黨立委用暴力限制其他政黨的立法委員人身自由，剝奪其他政黨立委所代表的民意，把內政委員會的門關起來，把其他政黨的立法委員排除在會議室之外，而國民黨立委自己關起門來開會、自己做成決議，現場沒有列席官員、沒有媒體、沒有民進黨的立委，更沒有民眾黨的立委，「如果國民黨可以這樣亂搞，台灣還有民主嗎？」

林右昌質疑，今天選罷法與內政委員會可以這樣亂搞，未來任何一個法案、任何一個委員會也這樣亂搞，甚至立法院院會也這樣硬幹，國民黨可以關起門來，一個黨自己開會、自己審法案、自己通過法案，「這不是國會的戒嚴？這是什麼？」

他說，今年4月份國民黨立委傅崐萁去中國，返台之後，國民黨就推動了一系列違憲擴權的法案，上週傅崐萁去香港，回來之後，國民黨居然在立法院裡面搞戒嚴，現在是台灣民主的關鍵時刻，朱立倫跟傅崐萁聯手毀憲亂政，現在全民都在看韓國瑜以及其他政黨立委如何守護國會尊嚴以及台灣民主制度。

媒體追問，未來若選罷法修法通過，民進黨是否會尋求釋憲或有其他反制。林右昌強調，這是非常明顯毀憲亂政、違反民主程序，而且比過去更離譜，立院應立即啟動相關機制，讓法案退回，重新審議。