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公教盼撥補並停砍年金 反方憂財務風險

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院司法法制委員會16日舉行《公務人員退休資遣撫卹法》修法公聽會，邀請專家學者針對是否要停砍退休金表達意見。（直播截圖）
立法院司法法制委員會16日舉行《公務人員退休資遣撫卹法》修法公聽會，邀請專家學者針對是否要停砍退休金表達意見。（直播截圖）

針對要不要繼續砍軍公教退休金，立院再修《公務人員退休資遣撫卹法》出現激烈討論！在16日的立法院公聽會上，全教產、全國教師會等協會都呼籲修法、停止逐年遞減所得替代率；但反方認為，改革已經讓退撫基金可持續運作，應提供額外的金錢給付或非金錢性給付，建立跨世代共享的平衡基金。

國民黨多位立委提出《公務人員退休資遣撫卹法》修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低、恢復每月退休所得隨現職待遇調整等，引發極大爭議，立法院司法法制委員會16日再度召開公聽會，邀集各方代表、專家學者表達意見。

政府應撥補退撫基金

全教產理事黃耀南指出，年金改革是對軍公教的羞辱，他以商業保險為例，認為自己1個月從薪水中扣繳新台幣1500的公保、5500元的退撫基金，他繳了35%，政府也應該相對撥補65%，1年繳了24萬元的商業保險，但民進黨透過年改片面撕毀與軍公教的保險契約，「這就是多數暴力。」

「政府身為軍公教的雇主，更應該負起撥補的責任，」全國教師會政策研究員李雅文也說，多名勞動部長曾宣示政府不會砍年金，但年改操作不當造成世代、職業對立，選擇性改革嚴重傷害基層軍公教的心。因此她主張公保、退撫基金脫勾，停止替代率降低要有配套措施，政府也有責任精算十年撥補缺口。

額外薪資延續改革

但反對修法的返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯則說，若以目前市面上的保險商品而言，「都無法達到現在公教人員能得到的給付效果。」他認為現行年改的各種作為是跨越藍綠、長期政策規劃的成果，正在展現成效，一旦過去精算的機制中斷，不但會讓現職人員屆退時財務風險增加，也不利於活化退撫基金。

何昀峯建議可參考瑞典政府經驗，依據國家財政，在退撫基金外提供額外的金錢給付或非金錢性給付，用退休延伸性福利彌補心中的不滿；支持年改的陽明交大特聘教授林志潔則建議現行年改政策可再調整，包括鼓勵退休公教再度投入就業，領取退休俸後，再有其他薪資來自於政府或有政府挹注資金的法人。【更多精采內容，詳見

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