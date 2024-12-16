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不滿選罷法強行闖關 民進黨團奔朝野協商找韓國瑜理論
為抗議國民黨立院黨團封鎖內政委員會，1分鐘內初審通過攸關罷免門檻加嚴的「選罷法」修正草案，民進黨團上午急尋立法院長韓國瑜，並在會客室內等待，下午更赴朝野協商現場理論，盼韓優先解決爭議。韓則稱民進黨團不留下來開會都尊重，也允諾「一會兒會過去（溝通）」。
立法院下午2時排定協商多項法案，民進黨團不滿上午韓國瑜未現身調解立院開會爭議，下午由黨團書記長蔡易餘率隊抵達協商現場並包圍主席台，向韓控訴上午藍委不讓綠委進入會議室，無法開會，最後就將法案送出委員會，國民黨立委陳玉珍在一旁反嗆，稱以前民進黨也這樣。
「從來沒有這樣的啦！」蔡易餘呼籲，希望韓國瑜能協助協助爭議，若不解決爭議要如何協商？期盼韓國瑜能優先溝通、解決這個問題。民進黨立委王定宇也說，過去不管議事如何衝突，都不會把立委擋在外，這從來沒發生過，竟然阻擋民選立委在外，期盼韓國瑜能去會客室溝通。
面對綠委陳情，韓國瑜無奈表示，通知各黨團的會議時間就是現在，他一定要準時到，至於開不成就散會，屆時看大家意見。韓原想留下蔡易餘在協商現場，但蔡稱必須先解決爭議，不會留在這邊。針對民進黨團意見，韓國瑜強調「不留下來開會，我完全尊重」、「我一會兒過去」。
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