【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

民進黨秘書長林右昌念念不2026新北市長選戰，內政部長任內刻意經營新北，罷樑失敗後，更言明不會再選基隆市長，昨天到新北市宮廟參拜，更直言北部綠委挑戰市長勝選機率較低是事實，被認為是劍指綠委蘇巧慧；蘇巧慧馬上回應她報名的是新北場，林蘇之爭浮出檯面。賴清德談黨內初選，曾說冬至未到別急著搓湯圓，但林右昌的湯圓已經下鍋了。

最近民進黨內部有人放話，點名立委蘇巧慧所在選區樹林、鶯歌及新莊西盛9里，因地理位置鄰近桃園，屬桃園生活區，且蘇長期在地方經營有聲有色，被認為出戰新北、桃園都是合適人選，甚至有望帶領民進黨重新在桃園執政。

放出蘇巧慧是參選新北、桃園選舉的活棋，內行人一聽就知道不單純；巧的是風聲放出去沒多久，林右昌馬上安排板橋宮廟參拜，而且副秘書長何博文、議員山田摩衣、黃淑君陪同，陣仗不小；更耐人尋味的是，林右昌的談話充滿針對性，直接瞄準蘇巧慧，以民進黨秘書長的角色而言，不無選手兼裁判的味道。

林右昌被問及黨內傳出蘇巧慧要參選桃園，林說大家都想太多，民進黨會依黨內機制、期程，提出適當且會勝選的人選。媒體再問，外界認為蘇要去選桃園，是黨內放風聲欺負她？林說沒有評論。媒體追加再問，民進黨在北部由立委挑戰市長，勝選機率較低，是否有縣市經驗較加分？林說，「我想你講的是事實」，大台北都會區市民對候選人有更高的期待、要求。

姑且不論媒體提問是否套招或刻意設陷阱，媒體追加的提問幾乎已指涉蘇巧慧，林右昌既為黨秘書長，又代表黨主席跑行程，答覆自應更加審慎，林右昌附和一句「我想你講的是事實」很難不讓人豎起耳朵；林右昌在新北跑行程，又說大台北都會區市民對候選人有更高期待、要求，幾已形同對蘇巧慧開砲，若蘇貞昌今天仍大權在握，恐怕不會善罷干休。

不過，林右昌這句話恐怕也開罪不少人，以台北市為例，立委王世堅、吳思瑤也都沒有行政首長的歷練，蘇巧慧的勝選機率較低，王世堅、吳思瑤是不是早早就該打消參選台北市長的念頭？再者，蘇巧慧既然沒有首長經驗，不利新北市長選舉，難道她選桃園市長就勝券在握？林右昌是不是太看輕桃園人？

再看看過去幾次的新北市長選戰，林佳龍、游錫堃、蘇貞昌不也都當過台中、宜蘭、新北的行政首長？蘇貞昌還是回鍋再選，結果遇上朱立倫、侯友宜，他們還不是敗北收場？林右昌的立論顯然也禁不起挑戰。

林右昌在內政部長任內就想著新北市長的位子，不僅常跑新北宮廟，連蘆南蘆北區段徵收案都可以成為他拜會侯友宜的重要議題；紛擾多時的罷樑行動原是他問鼎新北市長的指標戰役，無奈基隆市民不認同，還累積了負面觀感，蘇巧慧固因其父而攜帶仇恨值，但林右昌為了自己的選舉而口不擇言，得罪蘇系，還惹一堆人不高興，賴清德還真是所託非人。