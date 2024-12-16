林佳龍會AIT前處長酈英傑 盼強化太平洋島國合作

美國在台協會（AIT）前處長酈英傑(William Brent Christensen)日前拜會外交部長林佳龍，主動表示卸下公職後，他才有機會好好研究台灣的歷史，更覺得台灣一路走來的歷程，令他十分感動也不可思議。林佳龍則期待與美國強化於太平洋島國的合作。

林佳龍指出，2021年酈英傑即將卸任處長職務返回美國時，他與妻子與酈英傑見面道別，並致贈「永保安康」的車票，祝福酈英傑一切順心，不久後酈就被派任為美國駐國際民航組織（ICAO）代辦，任內也協助台灣有意義參與ICAO，是台灣不折不扣的好朋友。

林佳龍說，而今酈英傑已卸下所有公職，在家鄉猶他州的楊百翰大學教授兩岸關係，酈英傑多次派駐台北與北京，對這項議題有很深刻的理解，相信一定可以讓更多美國的年輕學子，更加關心台海的情勢。酈英傑向他提及，在卸下公職後，他才有機會好好研究台灣的歷史，更覺得台灣一路走來的歷程，令他十分感動也不可思議。

林佳龍說，酈英傑認為台灣擁有量多而質佳的中文教師，可以幫助更多外國人學習中文，他則提及賴清德總統的「青年百億海外圓夢基金計畫」，期待未來有更多台灣學子，可以選擇到酈英傑任教的楊百翰大學留學，促進雙邊交流。

林佳龍說，他才剛陪同賴總統順利完成「繁榮南島智慧永續」的旅程，除了拜訪邦交國馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉外，也過境夏威夷與關島，他與酈英傑分享這趟行程所見所聞，以及外交部「榮邦計畫」，在南太平洋邦交國的實踐成果與未來規畫。

林佳龍說，期待未來可以繼續與美國、日本、澳洲與紐西蘭等國加強合作，一起協助太平洋島國對抗極端氣候的威脅，以及中國威權主義的擴張，在以民主自由為共同價值的基礎之上，為太平洋島國的和平繁榮與永續發展盡一份心力。