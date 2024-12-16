快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍會AIT前處長酈英傑 盼強化太平洋島國合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）前處長酈英傑(William Brent Christensen)日前拜會外交部長林佳龍。圖／取自林佳龍臉書
美國在台協會（AIT）前處長酈英傑(William Brent Christensen)日前拜會外交部長林佳龍。圖／取自林佳龍臉書

美國在台協會（AIT）前處長酈英傑(William Brent Christensen)日前拜會外交部長林佳龍，主動表示卸下公職後，他才有機會好好研究台灣的歷史，更覺得台灣一路走來的歷程，令他十分感動也不可思議。林佳龍則期待與美國強化於太平洋島國的合作。

林佳龍指出，2021年酈英傑即將卸任處長職務返回美國時，他與妻子與酈英傑見面道別，並致贈「永保安康」的車票，祝福酈英傑一切順心，不久後酈就被派任為美國駐國際民航組織（ICAO）代辦，任內也協助台灣有意義參與ICAO，是台灣不折不扣的好朋友。

林佳龍說，而今酈英傑已卸下所有公職，在家鄉猶他州的楊百翰大學教授兩岸關係，酈英傑多次派駐台北與北京，對這項議題有很深刻的理解，相信一定可以讓更多美國的年輕學子，更加關心台海的情勢。酈英傑向他提及，在卸下公職後，他才有機會好好研究台灣的歷史，更覺得台灣一路走來的歷程，令他十分感動也不可思議。

林佳龍說，酈英傑認為台灣擁有量多而質佳的中文教師，可以幫助更多外國人學習中文，他則提及賴清德總統的「青年百億海外圓夢基金計畫」，期待未來有更多台灣學子，可以選擇到酈英傑任教的楊百翰大學留學，促進雙邊交流。

林佳龍說，他才剛陪同賴總統順利完成「繁榮南島智慧永續」的旅程，除了拜訪邦交國馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉外，也過境夏威夷與關島，他與酈英傑分享這趟行程所見所聞，以及外交部「榮邦計畫」，在南太平洋邦交國的實踐成果與未來規畫。

林佳龍說，期待未來可以繼續與美國、日本、澳洲與紐西蘭等國加強合作，一起協助太平洋島國對抗極端氣候的威脅，以及中國威權主義的擴張，在以民主自由為共同價值的基礎之上，為太平洋島國的和平繁榮與永續發展盡一份心力。

林佳龍 美國在台協會 酈英傑

延伸閱讀

網紅捲統戰風波 林佳龍：台灣要做好因應和防範

王金平拋「主權同而不分」林佳龍：易陷名詞混淆與爭論

南太3友邦之旅圓滿完成 賴總統、林佳龍感謝外交人員

南韓宣布緊急戒嚴 我外交部：持續關注情勢發展

相關新聞

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

衛福部霸凌燒 健保署同仁4年前輕生 邱泰源：重啟調查

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，其中經調查主任秘書兼社保司長劉玉娟...

國民黨酸綠淪「擺拍詐騙黨」誓死保衛國家 打卡完回家

立法院內政委員會今天初審通過攸關調整罷免門檻的「選罷法」修正草案，朝野一早爆發激烈衝突。國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照...

即時短評／全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在部署自己人馬？

全國4名一審檢察長職期將在2025年1月屆滿，法務部開出7個檢察長職缺，供法務部長鄭銘謙圈選，由於「4下7上」將有檢察長...

前瞻第5期特別預算703億元 立院初審減列1.5億元

立法院聯席會議今天審查前瞻基礎建設第5期特別預算案，編列水環境建設、軌道建設、城鄉建設等項目，合計約703億元預算，經討...

選罷法火速初審 林右昌批國會戒嚴要求朱立倫道歉

國民黨立委今天在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委不得其門而入。民進黨秘書長林右昌說，國民黨立委暴力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。