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朱立倫表態力挺 張善政未正面回應選戰話題

中央社／ 桃園16日電

距離2026年縣市長選舉剩下2年多的時間，國民黨主席朱立倫15日到桃園市出席黨慶活動時表態力挺現任市長張善政，但張善政今天受訪以不希望模糊焦點為理由，未正面回應選戰話題。

中國國民黨主席朱立倫15日到桃園市出席建黨130週年黨慶桃園市桃園區黨部慶祝活動，被問到如何看待近日傳出民進黨有意推派環境部長彭啓明、總統府副秘書長何志偉，立法委員王義川等人參選桃園市長時。朱立倫回應，張善政將近2年表現越來越好，滿意度越來越高獲市民肯定，距下屆市長選舉還有2年多的時間，不會因民進黨著急、亂點鴛鴦譜有任何改變，希望張善政繼續加油，力挺張善政。

張善政上午出席在市府舉辦的「桃園捷運綠線113年成果發表會暨成果展開幕」，會後他接受媒體聯訪，對於媒體詢問，如何看待朱立倫表態力挺，張善政沒有正面回應，僅表示今天綠線捷運成果展非常重要，不希望因為其他議題而模糊焦點，今天的焦點就是捷運綠線成果展。

張善政 朱立倫

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