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衛福部：霸凌定義恐不符社會通念 將與人事總處討論

中央社／ 台北16日電

民進黨立委劉建國今天質疑，衛福部調查涉霸凌案件，多人霸凌不成立卻遭懲處。衛福部次長呂建德說，霸凌定義是參考行政院人事行政總處，可能不符社會通念，將與人事總處討論。

立法院衛環委員會今天邀衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。劉建國質詢指出，衛福部調查涉霸凌案件，結果其中長照司祝姓司長、社保司劉姓司長、社工司蘇姓司長職場霸凌皆不成立，但分別遭記過與申誡，質疑為什麼霸凌不成立卻仍記過。

呂建德表示，霸凌不成立卻還是記過，是因為行政管理確實有失當、以及有督導不周狀況。其中職場霸凌部分，目前是依據行政院人事總處定義，與相關法律判決，在霸凌認定上，尊重外部委員專業調查。

劉建國指出，勞動部重啟調查中，對職場霸凌定義有3大重點，第1是行為人有職場上優越地位或關係，第2是行為逾越業務上必要且相當範圍，第3是員工有精神上或身體上痛苦，或是工作環境上有惡化，詢問衛福部這幾案調查結果是否都沒有此情況。

呂建德回答：「是的。」但他也說，行政院人事總處對霸凌有幾項重要定義，包含要在職場中上對下以言詞或非言詞方式進行，且必須造成客觀上的「工作敵意環境」，後果則對當事人有心裡貶抑、人格影響；其中重點為有持續性，且要有貶抑情況。

呂建德說，自己也認為長照司長要求伏地挺身等管理作法很不當，但在程序上受限於目前定義「沒有辦法」，仍尊重外部委員獨立調查；至於定義上，確實可能不符合社會通念與民眾想法，他也覺得在界定上對民眾應該有個交代，因此後續會再跟行政院人事總處討論。

民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部稱此次霸凌事件調查報告很用心、高規格，卻遲遲不公開霸凌具體事實、調查情形、如何認定霸凌與否以及調查報告完整內容，她認為是「官官相護、避重就輕」。

呂建德表示，因為此次牽涉到許多人員，其中部分希望不具名、保護隱私，基於尊重、好好保護員工，並未將調查報告公布上網。

呂建德 職場霸凌 衛福部

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