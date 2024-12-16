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就安基金用途遭質疑 洪申翰：1個月內提強化機制

中央社／ 台北16日電

民眾黨團總召黃國昌今天說，勞動部就業安定基金曾花1000萬元製作一支8分鐘影片，僅13萬觀看；媒體宣傳費更年年攀升，都逾2億元，讓民進黨養綠媒、大內宣，審計部應專案審計，行政院長卓榮泰應講清楚。

勞動部長洪申翰今天回應，已承諾會在1個月的時間內提出強化把關就安基金支用的具體機制，也支持檢調該查就查、勿枉勿縱，會給社會一個交待。

黃國昌上午舉行記者會指出，就安基金曾花1000萬元製作一支8分鐘影片，卻僅13萬觀看次數；從2020年起，勞動部每年拿700萬元到1000萬元不等製作勞動節影片；2023年勞動部喬遷記者會花115萬元找大官剪綵、253萬元做入厝紀念品，更花48萬元拍攝喬遷典禮紀錄影片，觀看次數只有477次。

黃國昌表示，就安基金的媒體宣傳費更年年攀升，2022年1.19億元，2025年預算將高達2.17億元；2019年民視、年代及三立拿走勞動部媒體宣傳採購案2300多萬元，今年已攀升到4400多萬元，且全都是限制性招標，質疑就安基金是「拿來養綠媒，幫民進黨大內宣」。

洪申翰上午在立法院接受媒體聯訪時表示，他上任對過去這些爭議問題的態度都很清楚，絕對是面對問題、解決問題。針對外界對就業安定基金支用的質疑，這幾週已經在密集地檢討，也承諾衛環委員會，會在1個月的時間內提出強化把關就安基金支用的具體機制，包括要把就安基金的管理更加監理化、透明化。

洪申翰指出，目前檢調已針對就安基金的支用狀況，進行調閱、調查；勞動部全力配合、徹底檢討，支持檢調該查就查、勿枉勿縱，會用這個態度給社會一個交代。

洪申翰進一步提到，就安基金這麼多年扮演著協助失業勞工、就業服務、職業訓練等重要功能，跨越不同政府、不同執政黨，雖然現在有部分的支用，被質疑不適當，但全國勞工，許多工會、民間團體還是非常需要就安基金，所以該檢討的會檢討，希望大家不要全盤否定就安基金。

勞動部 影片 洪申翰

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