黃國昌轟就業安定基金濫用 許銘春拍沙龍照當個人頭貼

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，就業安定基金長期遭到濫用，包括勞動部前部長許銘春拍攝沙龍照，事後卻作為個人臉書大頭貼，還有花費38萬元舉行記者會、砸下千萬元拍攝宣傳影片，況且就業安定基金連年增長，民眾黨團絕對會嚴審預算。

民眾黨立院黨團上午舉行「民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！」記者會，黃國昌指出，他先前在立法院提出質疑，勞動部拿就業安定基金拍馬屁，就只為了幫許銘春做造型、拍沙龍照，當事人至今神隱沒有回應，事後甚至成為個人臉書大頭貼，作為有志參選高雄市長的人選，難道會不知道公私之間的份際。

黃國昌指出，勞動部在自家會議室舉辦記者會，竟然花費就業安定基金38萬元，僅是找主持人跟來賓，出場費就高達18萬元，其餘支出則包括場地布置、平面攝影、餐盒雜支等，「我收到細項資料，看了差一點休克」，到底是否符合現金市場行情價，檢調單位有必要全部追回來。

黃國昌還說，勞通部花費就業安定基金1000萬元，製作一部8分鐘的影片，觀看次數至今僅有13萬次，「這不是欺騙社會，什麼是欺騙社會？」

黃國昌盤點，就業安定基金宣傳費年年攀升，從2022年1億1968萬9000元、2023年1億4874萬7000元、2024年1億7007萬7000元，明年的預算高達2億1711萬3000元，請問又是打算撒幣到哪裡，難道是養綠媒跟民進黨附庸組織，幫助執政黨進行大內宣、攻擊政治競爭者。

黃國昌指出，勞動部每年都有拍攝勞動節影片，花費從700萬到1000萬元不等，「1000萬元拍一支影片，快要成為勞動部的標配」，全國勞工朋友看到，大家恐怕都要掉眼淚，而勞動部在2023年舉行喬遷記者會，同樣大手筆花費115萬元，再花235萬元作入厝紀念品，如此花用納稅人的錢，是否對得起全台灣勞工。

黃國昌再指，2023年就業安定基金的文宣媒體通路採購案，勞動部花費48萬元委由三立集團拍攝典禮紀錄影片，觀看次數至今僅有407次，隔年同樣繼續製作30秒的典禮紀錄影片，觀看次數至今也僅有290次，今年的預算相較2020年膨脹3倍，民進黨的利益輸送竟然如此難看。

黃國昌表示，有關明年度勞動部及就業安定基金預算，民眾黨團絕對會延審，不允許政府繼續濫用人民納稅錢養綠媒、大內宣、拍馬屁，同時也會要求審計部進行專案審計，包括過去幾年是否有作假帳、人謀不臧，不要以為許銘春下台，這些事情船過水無痕，一定要追究相關責任。

黃國昌也說，行政院長卓榮泰曾經說過，納稅人的公帑不可以浪費，現在是否要出來說清楚講明白，如果行政院還是老神在在，認為檢調都是由民進黨政府掌控，「斷點就在謝怡蓉，其他事情既往不咎」，民眾黨團絕對不會接受這種態度。