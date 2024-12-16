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衛福部霸凌燒 健保署同仁4年前輕生 邱泰源：重啟調查

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長列席報告業務概況，衛福部長邱泰源（左）、次長呂建德（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長列席報告業務概況，衛福部長邱泰源（左）、次長呂建德（右）出席。記者邱德祥／攝影

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，其中經調查主任秘書兼社保司長劉玉娟雖無霸凌，但因言語不當免兼社保司長。民眾黨立委陳昭姿今天指出，劉玉娟任健保署台北業務組長時，有員工輕生。衛福部長邱泰源表示，經調查認為無相關性，但為讓家屬安心，將重啟調查。   

邱泰源今天到立法院社會福利及衛生環境委員會針對霸凌案接受質詢。陳昭姿質詢指出，她接獲台北業務組同仁投訴信，其中指出一名同仁於109年6月在家輕生身亡，當時是由擔任台北業務組長劉玉娟處理，當時該科有5、6名同仁申請心理諮商，員工度日如年。

衛福部次長呂建德表示，對於這件事情，大家很遺憾且不樂見，但據了解，該名同仁多年前就開始接受治療，相關就醫紀錄、事證、調查結果陳委員都可以查證，不希望有心人士刻意操作此事件進行影射，這是對輕生當事人的家屬二次傷害。

但陳昭姿表示，衛福部如此回應，才是對已輕生員工的先生及3名子女才是二次傷害，要求衛福部應重啟調查，還給家屬一個公道。

邱泰源表示，依健保署該名同仁就醫資料，自102年開始因憂鬱症就醫，期間多請假未上班，但於109年6月輕生身亡，而台北業務組長劉玉娟於109年3月上任，其中有無相關性，基於此事證提出，為了讓家屬安心，將針對此事重啟調查，了解發生了什麼事。

健保署 衛福部 霸凌

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