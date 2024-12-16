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選罷法初審過關 高雄綠營譏「國民黨在怕什麼？」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市議員砲轟國民黨在委員會強硬通過選罷法初審。圖／南方聯合問政連線提供
民進黨高市議員砲轟國民黨在委員會強硬通過選罷法初審。圖／南方聯合問政連線提供

立法院內政委員會今天三度排審「選罷法」修正草案，藍白主張提高罷免門檻，全案在吵鬧聲中通過。高雄市議會南方聯合問政連線表示，國民黨、民眾黨聯手架高罷免門檻，是讓台灣民主嚴重倒退，漠視民主制度及恐懼民意，質疑國民黨急著在2月1日前提高罷免門檻，是在怕什麼？

南方聯合問政連線認為藍白聯手以不正當手段修改選罷法，並指出，國民黨立委徐欣瑩今天上午9時前宣布開會後，未確認議事錄，立即進入逐條討論，1分鐘內將條文全數保留，送出委員會，會議進行3分鐘宣布散會，短短3分鐘沒收人民罷免權。

連線也表示，明年2月1日後可開始罷免，國民黨想在2月1日前通過選罷法，提高罷免門檻，立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉等人提案主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，同時增列罷免同意票數須「超過」被罷免人當選得票數，罷免案才能通過。企圖以提高門檻、降低民眾發動罷免意願。

南方聯合問政連線喊話，請國民黨別因為面對可能的罷免壓力，強推提高罷免門檻，為了保住自身政治利益，無視人民權利。此外，藍白兩黨，別為了通過選罷法、財劃法、憲訴法等高爭議性法案，擱置影響國家建設與全民福祉的四大人事同意權與四大預算案。

南方聯合問政連線成員包含簡煥宗、邱俊憲、張勝富、何權峰、湯詠瑜及黃彥毓等6名高雄市議員。

民進黨高市議員砲轟國民黨在委員會強硬通過選罷法初審。圖／南方聯合問政連線提供
民進黨高市議員砲轟國民黨在委員會強硬通過選罷法初審。圖／南方聯合問政連線提供

國民黨 罷免 門檻

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