七成五希望政黨和解 學者盼綠拿出誠意

「74.4%民眾仍期待朝野和解，執政黨特別拿出和解誠意！」學者曾冠球16日於新台灣國策智庫民調記者會上強調，賴政府應該多推跨黨派合作機制，在野黨也要理性監督預算。學者董立文進一步提醒說，在野黨若一味抵制，也會引發民眾反彈。他強調，南韓總統尹錫悅雖用錯誤方法解決僵局，但其指控不是沒有道理。

賴卓滿意度都下降

親綠的新台灣國策智庫16日發布民調指出，賴清德總統的滿意度53.2%，比起6月下降3.6%，行政院長卓榮泰滿意度48.7%，比6月下降4.9%；另外，針對國族認同部分，有67.8%認為自己是台灣人，27.2%認為兩者都是，僅1.5%認為自己是中國人。

另外，對兩岸未來有41.5%民眾認為樂觀，41.3%認為不樂觀，樂觀比例比6月下降8.6%。對於國會政局走向的期待，74.4%民眾希望政黨和解，比6月下降6.7%；針對整體司法院人事同意權的同意度，38%同意、37.3%不同意，另把討論度較高的副院長被提名人姚立明拉出來，則是41.7%同意、34.9%不同意。

在野持續抵制恐引不滿

針對我國12強棒球奪冠，71.5%民眾希望以「台灣隊」名字出賽，79.6%民眾支持政府要在國際賽事中正名「台灣」，對於中生代表恭喜中國台北對獲得世界冠軍「希望一起為祖國在棒球領域努力」的說法，僅21%同意、67.8%不同意。



對於川普就任總統、台美關係的信任度，也有52%有信心。

對此，台灣智庫諮詢委員董立文表示，在「立法院」，民進黨其實是「少數在野黨」，藍白是「掌握議事權力的多數執政黨」，南韓政局可為殷鑑。他強調，尹錫悅雖用錯誤的方法想解決政治僵局，但在野黨對他發動多次彈劾、各項施政大砍預算，等彈劾案過去，南韓民眾也會質疑在野黨全面抵制的正當性。

執政黨要多點妥協

「執政黨應積極展現和解誠意！」台師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球認為，應該主動與在野黨協商重要政策，推動跨黨派合作機制，同時避免過度對立的政治操作，他認為由立法院長韓國瑜代表台灣出席川普的就職典禮就是一種善意的展現。曾冠球建議賴政府可參考美國朝野權力共享的案例，以緩解對立。

「若在野黨一味抵制，必無法吸引新興支持者。」曾冠球指出，對於國民黨來說，監督制衡也要拿捏分寸，在重大政策要展現理性問政態度。針對預算案的監督重點應該是檢視預算配置是否合理、調整不合理的支出項目，而非直接否決。

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