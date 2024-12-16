班班喝鮮奶像「防空警報」李彥秀批農業部

「班班喝鮮奶」政策上路後引發不少爭議，高雄市一名國小老師形容鮮奶車到校就像發布「防空警報」。國民黨立委李彥秀質疑，農業部政策急就章，缺乏完整規畫配套，更缺乏與地方政府、學校的聯繫，讓政府美意反成基層負擔。

李彥秀指出，今年9月底實施「班班喝鮮奶」政策至今，農業部政策急就章，造成政策上路後亂象叢生，基層抱怨頻頻，第一線老師成為「搬奶工」，學校冷鏈系統遲遲未能建立，更因為多校選擇保久乳，造成大缺貨，也有學童被迫一次帶全月份的牛奶回家。

李彥秀說，現在更傳出部分選擇喝冷藏鮮奶的學校，因乳商送貨時間不固定，不僅影響孩子正常的用餐規律，為配合乳商到貨時間，所有進行中的活動被迫中斷，鮮乳到校猶如「防空警報」，老師辦公、學生下課全部暫停，鮮奶到校時間不規則，更讓全校師生陷入焦慮，孩子因缺乏規律生活感到焦慮、煩躁，更影響下課時間。

李彥秀質疑，鮮奶之亂已超過三個月，農業部毫無解決能力，反而造成更大的亂象，現在才開會聽取縣市推動狀況，針對採購、配送、領取等細節交換意見，蝸牛效率、恐龍反應，讓人嘆為觀止。

她要提醒民進黨政府，不能小看「鮮奶之亂」對孩子心理造成的陰影，甚至造成日後長期對於鮮奶的抗拒。也請農業部官員不要整天待在辦公室裡聽建議、做決策，實際到基層學校協助解決「空襲警報」荒唐亂象，才能讓政府照顧孩子的政策真正獲得落實。