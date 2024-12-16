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國民黨酸綠淪「擺拍詐騙黨」誓死保衛國家 打卡完回家

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照打卡喊「夙夜匪懈」結果不到10點就回家，淪為「擺拍詐騙黨」，只會擺拍、偷電腦，簡直民主鬧劇。圖／取自國民黨臉書
國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照打卡喊「夙夜匪懈」結果不到10點就回家，淪為「擺拍詐騙黨」，只會擺拍、偷電腦，簡直民主鬧劇。圖／取自國民黨臉書

立法院內政委員會今天初審通過攸關調整罷免門檻的「選罷法」修正草案，朝野一早爆發激烈衝突。國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照打卡喊「夙夜匪懈」結果不到10時就回家，淪為「擺拍詐騙黨」，只會擺拍、偷電腦，簡直民主鬧劇。

國民黨指出，昨晚約9時，民進黨立委黃捷在社群平台發布與立委王義川、沈伯洋、李坤城等人一起守在內政委員會的影片，高喊「誓死守護罷免權」，接著民進黨團幹事長吳思瑤也發出和蔡易餘、鍾佳濱、沈發惠的合照喊「夙夜匪懈」；誰料，這些照片影片竟只是擺拍打卡，拍完就回家，連選民都敢騙。

國民黨酸，民進黨立委們拍照打卡、口口聲聲喊「夙夜匪懈」、「誓死守護」，結果被抓到還沒10時就回家，難道這就是黃捷「絕不退讓」的標準、吳思瑤「守護民主」的決心？結果最後真正守在立法院的是10時就睡在立法院的國民黨立委徐巧芯，民進黨根本淪為最大「詐騙黨」。

國民黨批評，民進黨完全失去理性、上演民主鬧劇，不只欺騙選民，民進黨立委林淑芬「綁架」議事人員電腦，阻止議事；從各種拆解立院公物、各種暴力行為，到現在連搶劫都快變成常態了？又詐騙又搶劫，簡直是犯罪集團。

國民黨表示，他們一向堅持穩健務實的路線，以人民利益為優先考量，這次選罷法的修正也是為了避免門檻過低而浪費公帑，或讓公民權利淪為政治報復工具。呼籲民進黨立委別再只顧擺拍打卡、欺騙選民，而要為人民做實事，理性議事。

國民黨 民進黨 詐騙

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