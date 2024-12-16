台大婦產科C教授涉性騷 立委陳昭姿：該醫師不應再執業

上周傳出台大婦產科權威C教授性騷擾事件，媒體報導，該教授雖然離開台大，但目前在台中某知名治療不孕症醫院任職，該院院長表示C教授內診工作將由其他醫師負責。立委陳昭姿今天在立院提出質疑，性騷擾醫師還能在婦產科執業嗎？衛福部長邱泰源說，若經司法判決確定，可依醫師法第25條由醫師公會或主管機關移付懲戒。

媒體報導，台大婦產科權威C教授性騷擾6名住院、研究醫師，經台大醫院暨台大性平會、教評會調查、確認後，緊急離職。但C教授為保住退休金，不僅找律師向台大和台大醫院申訴、嗆聲性平委員，甚至透過總統府資政像台大校長關說，期待施壓通過退休案。且前在台中市某知名治療不孕症的醫院任職，該院表示，C教授內診工作改由其他醫師負責，其餘看診則增加護理師跟診。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，陳昭姿對於C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。她念出報導內容：「礙於C教授地位，受害醫師只能選擇隱忍，甚至只能等專科醫師考試結束後，才敢檢舉，就怕被報復。」、「不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲 」，簡直是亂來，強調這樣的醫師，不應繼續執業。

對於陳昭姿的質疑，邱泰源表示，醫師涉及性騷擾案件，雇主應依性平三法進行處理，如果經司法判決確定，於執行醫療業務出現性騷擾等違反醫學倫理行為，可以依醫師法第25條規定，由醫師公會或主管機關移付懲戒。

陳昭姿出示有人在社群貼文，內容如下：

#幫高調 台大不孕權威性騷擾 找人關說施施壓

匿名·昨天 13:07

我朋友就是曾經被這位婦科權威性騷擾過的醫生!!到現在一面工作還要定期去看身心科諮商 真的很心疼⋯

從小到大他是個活潑開朗、成績優異、品學兼優一直很認真的人,一路努力考上醫學院、考過國考。

結果最難的不是這些考試,而是在醫院與這些噁心醫生前輩、教授的相處日子!

也因為這位「C教授」後台很硬，據說是醫學會的大佬，還是賴清德總統提名的健康委員，背後有很多人在撐腰，很多像我朋友一樣的受害醫生，很怕被算帳、影響未來在醫界的生存機會，才讓C教授越來越狂妄！！

其實過程中我們也嘗試向媒體爆料過，但這位C教授後台真的太硬，聽說找什麼總統府資政壓新聞，最後都不了了之⋯