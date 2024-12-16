快訊

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

Fans17上傳逾萬部未成年片遭搜索 收押6人竟見「爆料公社」負責人

台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

聽新聞
0:00 / 0:00

台大婦產科C教授涉性騷 立委陳昭姿：該醫師不應再執業

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，民眾黨立委陳昭姿對於台大婦產科權威C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。圖／立委陳昭姿提供
立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，民眾黨立委陳昭姿對於台大婦產科權威C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。圖／立委陳昭姿提供

上周傳出台大婦產科權威C教授性騷擾事件，媒體報導，該教授雖然離開台大，但目前在台中某知名治療不孕症醫院任職，該院院長表示C教授內診工作將由其他醫師負責。立委陳昭姿今天在立院提出質疑，性騷擾醫師還能在婦產科執業嗎？衛福部長邱泰源說，若經司法判決確定，可依醫師法第25條由醫師公會或主管機關移付懲戒。

媒體報導，台大婦產科權威C教授性騷擾6名住院、研究醫師，經台大醫院暨台大性平會、教評會調查、確認後，緊急離職。但C教授為保住退休金，不僅找律師向台大和台大醫院申訴、嗆聲性平委員，甚至透過總統府資政像台大校長關說，期待施壓通過退休案。且前在台中市某知名治療不孕症的醫院任職，該院表示，C教授內診工作改由其他醫師負責，其餘看診則增加護理師跟診。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，陳昭姿對於C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。她念出報導內容：「礙於C教授地位，受害醫師只能選擇隱忍，甚至只能等專科醫師考試結束後，才敢檢舉，就怕被報復。」、「不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲 」，簡直是亂來，強調這樣的醫師，不應繼續執業。

對於陳昭姿的質疑，邱泰源表示，醫師涉及性騷擾案件，雇主應依性平三法進行處理，如果經司法判決確定，於執行醫療業務出現性騷擾等違反醫學倫理行為，可以依醫師法第25條規定，由醫師公會或主管機關移付懲戒。

陳昭姿出示有人在社群貼文，內容如下：

#幫高調 台大不孕權威性騷擾 找人關說施施壓

匿名·昨天 13:07

我朋友就是曾經被這位婦科權威性騷擾過的醫生!!到現在一面工作還要定期去看身心科諮商 真的很心疼⋯

從小到大他是個活潑開朗、成績優異、品學兼優一直很認真的人,一路努力考上醫學院、考過國考。

結果最難的不是這些考試,而是在醫院與這些噁心醫生前輩、教授的相處日子!

也因為這位「C教授」後台很硬，據說是醫學會的大佬，還是賴清德總統提名的健康委員，背後有很多人在撐腰，很多像我朋友一樣的受害醫生，很怕被算帳、影響未來在醫界的生存機會，才讓C教授越來越狂妄！！

其實過程中我們也嘗試向媒體爆料過，但這位C教授後台真的太硬，聽說找什麼總統府資政壓新聞，最後都不了了之⋯

就連現在好不容易啟動調查了，C教授為了要保退休金申請退休，又繼續找這位總統府資政去施壓，還跑到這位總統府資政開的XX醫院繼續看診。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，民眾黨立委陳昭姿對於台大婦產科權威C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。圖／立委陳昭姿提供
立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對衛福部霸凌案提出報告，民眾黨立委陳昭姿對於台大婦產科權威C教授性騷擾事件提出質疑，且對於涉及性騷擾的醫師還能繼續在婦產科執業覺得不平。圖／立委陳昭姿提供

台大醫院 性騷擾 醫師

延伸閱讀

陳昭姿比喻聖母為代理孕母 教友協會：不當且錯誤

衛福部長照司做這運動 邱泰源曝「極少數表示不願意」

立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

衛福部霸凌懲處引眾怒 陳昭姿點名「他」準備下台

相關新聞

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

衛福部霸凌燒 健保署同仁4年前輕生 邱泰源：重啟調查

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，其中經調查主任秘書兼社保司長劉玉娟...

國民黨酸綠淪「擺拍詐騙黨」誓死保衛國家 打卡完回家

立法院內政委員會今天初審通過攸關調整罷免門檻的「選罷法」修正草案，朝野一早爆發激烈衝突。國民黨今表示，民進黨立委昨晚拍照...

即時短評／全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在布署自己人馬？

全國4名一審檢察長職期將在2025年1月屆滿，法務部開出7個檢察長職缺，供法務部長鄭銘謙圈選，由於「4下7上」將有檢察長...

立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，但就在結果公佈後，外界對調查結果均...

黃國昌轟就業安定基金濫用 許銘春拍沙龍照當個人頭貼

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，就業安定基金長期遭到濫用，包括勞動部前部長許銘春拍攝沙龍照，事後卻作為個人臉書大頭貼，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。