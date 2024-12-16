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批監察院淪廢物院 羅智強提案：陳菊與監委薪水全砍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委羅智強說，監察院在陳菊主掌下，不但沒有盡到「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨、保障人權」的職責，更官官相護，成為與民進黨沆瀣一氣、打擊異已的「廢物院」。這樣的監察院留它何用？他已提案先砍光陳菊及監委們的薪水，宣示廢掉廢物院的決心。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強說，監察院在陳菊主掌下，不但沒有盡到「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨、保障人權」的職責，更官官相護，成為與民進黨沆瀣一氣、打擊異已的「廢物院」。這樣的監察院留它何用？他已提案先砍光陳菊及監委們的薪水，宣示廢掉廢物院的決心。圖／取自羅智強臉書

立法院司法及法制委員會周三將審查監察院主管預算。國民黨立委羅智強表示，監察院長陳菊任內，監院預算不斷攀升、效能卻大幅下滑，成為與民進黨沆瀣一氣、打擊異已的「廢物院」，他已提案先砍光陳菊及監委們的薪水，宣示廢掉廢物院的決心。

羅智強指出，陳菊擔任監察院長以來，監察院預算不斷攀升，2024年預算達10億9711.9萬元，較2021年的7億8445.8萬元，漲幅將近40%，創歷史新高。錢越花越多，監察院的效能卻大幅下滑，調查報告案數在陳菊上任後明顯減少，減幅接近30%；糾正案的成立數也減少32%。

羅智強質疑，有人記得監察院辦了哪些違法亂紀的大官嗎？沒有，大家只記得監察院自己違法亂紀。陳菊愛將陳啓昱涉光電弊案，早在3年行政院前院長蘇貞昌就接獲檢舉，但監察院從來不查。陳啓昱被法官無保請回而落跑，監察院卻要查辦案檢察官，赤裸裸干預偵辦中的個案。

羅智強指出，監委高涌誠施壓段宜康「曲棍球案」辦案檢察官不成，竟兩度彈劾。他調查被林智堅抄襲論文的余正煌，重啟35年前「世台會」案查侯友宜，濫用監委職權藉舊案秋後算帳。賴清德大弟子、前行政院發言人陳宗彥涉「性招待」、「關說」違失證據明顯，監委卻以壓倒性票數反對彈劾陳宗彥。

羅智強也提到，兼任國家人權委員會主委、聲稱要用餘生守護人權的陳菊，對新冠肺炎爆發期間滯留大陸的台人子女小明遭歧視性的差別待遇，從不曾說過一句話，對大陸籍配偶取得身分證年限比外籍配偶長的歧視性待遇，更從不吭聲。

他批評，監察院在陳菊主掌下，不但沒有盡到「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨、保障人權」的職責，更官官相護，成為與民進黨沆瀣一氣、打擊異已的「廢物院」。這樣的監察院留它何用？他已提案先砍光陳菊及監委們的薪水，宣示廢掉廢物院的決心。

監察院 羅智強 陳菊

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