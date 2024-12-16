選罷法肉搏戰許智傑控遭邱鎮軍壓頭　黃捷批流氓

立法院內政委員會今再排審加嚴罷免門檻的「選罷法」加一版本，國民黨立委拂曉便圍成人牆，力阻民進黨立委進入會議室，雙方爆發推擠衝突。綠委許智傑控訴藍委邱鎮軍對他連續壓頭4次；綠委黃捷批評，邱揮拳暴打綠委，眼神帶殺氣，是要打死人嗎？此舉坐實邱的流氓行徑。

許智傑自述，他遭邱鎮軍「連續壓頭4次」，造成臉頰右眼瞼下方紅腫受傷，現已完成包紮；黃捷不滿表示，「想開會就要被打？邱鎮軍要在立法院打死人嗎？」，她也說，人民都很清楚國民黨邱鎮軍的背景，許智傑要進去開會，就被邱鎮軍暴打，更坐實他的流氓行徑。

黃捷質疑，立委開會天經地義，為什麼國民黨可以揮拳打人？如果沒有媒體鏡頭拍攝，及黨團出聲制止，邱鎮軍就是要卯足力打人，頭破血流他也不會鬆手。她說，國民黨只是多數國會，卻把國家搞得像沒有法治，對付意見不同的人，國民黨一樣用暴力，從以前戒嚴到現在都沒變過。

至於「選罷法」只花3分鐘就宣布散會、完成條文初審。黃捷批評，國民黨真的是搞獨裁第一品牌，自己在會議室內舉手通過惡法的畫面，真的很像共產黨，令人毛骨悚然；她質疑，人民罷免權可以這麼草率的就調高門檻嗎？沒有任何討論跟發言，國民黨多數的國會已經像人大，真的很可怕。