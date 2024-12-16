快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

即時短評／全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在布署自己人馬？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

全國4名一審檢察長職期將在2025年1月屆滿，法務部開出7個檢察長職缺，供法務部長鄭銘謙圈選，由於「4下7上」將有檢察長未屆滿即去職，檢察界觀察，人事案是鄭上台後的首度全國性布局，開缺數更可能利用「擴編」布署自己人馬。

新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭檢察長任期將屆，一度傳出法務部開出8到10個職缺，後確定缺額為7個；依人事辦法，檢察官審議委員會日前已提2倍、14人建議名單。

檢審會挑出的名單，從司法官32期的高雄高分檢檢察官李靜文、到41期的台中地檢署檢察官兼廉政署中調組組長劉俊杰，橫跨9期，大致分「廉政」、「總長」、「中部」系列，各具競爭力，只等鄭銘謙提筆、圈選。

鄭銘謙於廉政署草創期擔任主任秘書，並經歷廉政署長、台北地檢署檢察長，台中高分檢主任檢察官謝名冠、廉政署主秘孫治遠、法務部代理主秘王以文，以及廉政署南調組組長王柏敦、中調組組長劉俊杰，都因「廉政」背景有望獲青睞。

檢察長由誰來擔當？一向是妥協的藝術，法務部長、檢察總長各擁班兵，「檢察巨頭」間須取平衡，最高檢書記官長吳怡明、警政署政風室主任陳淑雲與檢察總長邢泰釗淵源深，是否在這波角逐中出線，是另一指標。

除「廉政派」、「總長派」，台灣高檢署檢察長張斗輝在業內份量極重，張來自中部，與中部有關的法律事務司副司長林映姿、台中地檢署檢察官林彥良都是檢察長可能人選。

林映姿在新冠疫情期間獲派在中央流行疫情指揮中心「法制組」提供法律意見，另於調部辦事時，前後參與10次刑法修正案，加上其女性優勢，檢察圈對她獲拔擢寄予高度期待，也是入圍14人最具「特質」者。

檢察長粗分「行政」、「辦案」2種性格，檢察司長郭永發、法制司長洪家原過去都擔任過檢察長、都屬於「辦案型」人格。郭在連江地檢署檢察長內任，指派下屬、現台北地檢署襄閱主任檢察官高一書「躲」在燈塔裡辦賄選案，洪早年在高檢署「查緝黑金行動中心」辦大案，見識無數，2人都有機會再擔綱首長。

此外，「三專生」檢察官蕭方舟曾是檢審委員、曾在司法官學院任教職，辦案與行政「二刀流」又出身台北地檢署，如獲派任，象徵部長沒有忘記從「天下第一檢」舉才。

針對檢審委員提出的名單，檢察界認為確已兼顧地域與性別等因素，尤其，從中南部起家的人選漸多，是變化之一；基層說，39期檢察官的人數史上最多，不過，目前檯面上只金門地檢署檢察長周士榆在陣，入圍名單缺了這期較可惜。

廉政署 檢察官 法務部

延伸閱讀

司法官學院犯罪防治發表 資恐、洗錢、詐犯成研究主題

金監開辦電匠班 鄭銘謙勉受刑人靠自己再站起來

金門開更生人專業證照班輔導百人 法務部長鄭銘謙揭牌

走過27年…更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

相關新聞

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

影／藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並...

即時短評／全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在布署自己人馬？

全國4名一審檢察長職期將在2025年1月屆滿，法務部開出7個檢察長職缺，供法務部長鄭銘謙圈選，由於「4下7上」將有檢察長...

立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，但就在結果公佈後，外界對調查結果均...

選罷法3分鐘出委員會 徐欣瑩：不能讓國會停擺

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，3...

影／藍委搶先機拚選罷法闖關 進入會議室卻發現電腦全消失

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委布下重兵，一早便佔領內政委員會走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。