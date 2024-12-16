即時短評／全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在布署自己人馬？

全國4名一審檢察長職期將在2025年1月屆滿，法務部開出7個檢察長職缺，供法務部長鄭銘謙圈選，由於「4下7上」將有檢察長未屆滿即去職，檢察界觀察，人事案是鄭上台後的首度全國性布局，開缺數更可能利用「擴編」布署自己人馬。

新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭檢察長任期將屆，一度傳出法務部開出8到10個職缺，後確定缺額為7個；依人事辦法，檢察官審議委員會日前已提2倍、14人建議名單。

檢審會挑出的名單，從司法官32期的高雄高分檢檢察官李靜文、到41期的台中地檢署檢察官兼廉政署中調組組長劉俊杰，橫跨9期，大致分「廉政」、「總長」、「中部」系列，各具競爭力，只等鄭銘謙提筆、圈選。

鄭銘謙於廉政署草創期擔任主任秘書，並經歷廉政署長、台北地檢署檢察長，台中高分檢主任檢察官謝名冠、廉政署主秘孫治遠、法務部代理主秘王以文，以及廉政署南調組組長王柏敦、中調組組長劉俊杰，都因「廉政」背景有望獲青睞。

檢察長由誰來擔當？一向是妥協的藝術，法務部長、檢察總長各擁班兵，「檢察巨頭」間須取平衡，最高檢書記官長吳怡明、警政署政風室主任陳淑雲與檢察總長邢泰釗淵源深，是否在這波角逐中出線，是另一指標。

除「廉政派」、「總長派」，台灣高檢署檢察長張斗輝在業內份量極重，張來自中部，與中部有關的法律事務司副司長林映姿、台中地檢署檢察官林彥良都是檢察長可能人選。

林映姿在新冠疫情期間獲派在中央流行疫情指揮中心「法制組」提供法律意見，另於調部辦事時，前後參與10次刑法修正案，加上其女性優勢，檢察圈對她獲拔擢寄予高度期待，也是入圍14人最具「特質」者。

檢察長粗分「行政」、「辦案」2種性格，檢察司長郭永發、法制司長洪家原過去都擔任過檢察長、都屬於「辦案型」人格。郭在連江地檢署檢察長內任，指派下屬、現台北地檢署襄閱主任檢察官高一書「躲」在燈塔裡辦賄選案，洪早年在高檢署「查緝黑金行動中心」辦大案，見識無數，2人都有機會再擔綱首長。

此外，「三專生」檢察官蕭方舟曾是檢審委員、曾在司法官學院任教職，辦案與行政「二刀流」又出身台北地檢署，如獲派任，象徵部長沒有忘記從「天下第一檢」舉才。

針對檢審委員提出的名單，檢察界認為確已兼顧地域與性別等因素，尤其，從中南部起家的人選漸多，是變化之一；基層說，39期檢察官的人數史上最多，不過，目前檯面上只金門地檢署檢察長周士榆在陣，入圍名單缺了這期較可惜。