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藍委提案擬砍潛艦預算 傅崐萁：堅決支持國防

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天主席黨團記者會，並於會後接受媒體提問。針對是否召集外委會黨籍立委討論潛艦預算，傅崐萁表示，他們堅決的表達支持國防，台灣必須要有防衛能力，對美的軍購也全力支持。記者王千豪／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天主席黨團記者會，並於會後接受媒體提問。針對是否召集外委會黨籍立委討論潛艦預算，傅崐萁表示，他們堅決的表達支持國防，台灣必須要有防衛能力，對美的軍購也全力支持。記者王千豪／攝影

立法院外交國防委員會將排審國防部預算，國民黨立委提案擬刪光國潛艦國造7艘後續艦的首年20億預算。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，堅決支持國防，也全力支持對美軍購，但也會從嚴審查國防部預算。

傅崐萁今天主持國民黨團記者會，並於會後接受媒體提問。針對是否召集外委會黨籍立委討論潛艦預算，傅崐萁表示，他們堅決的表達支持國防，台灣必須要有防衛能力，對美的軍購也全力支持。

不過，傅崐萁也說，細項部分，要看民進黨政府所做的計畫是否屬實，因為民進黨政府有很多的浮編，很多計劃非常不真實，國民黨有相關的專家學者，會仔細檢視這些規劃是否可行，如果國防部不務實的看待軍購，並用不實在的方法爭取預算的話，他們一定會從嚴審查。

傅崐萁 國民黨 國防部

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