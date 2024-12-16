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速戰速決選罷法「加1」 傅崐萁：捍衛人民的託付跟權益

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。記者王千豪／攝影
國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。記者王千豪／攝影

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法，國民黨立院黨團速戰速決，在民進黨立委無法參與會議情形下，僅用3分鐘就將法案送出委員會。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護主席台，讓內委會順利開會，這也是一種民權的伸張。

內委會散會後，國民黨團舉行記者會說明。傅崐萁表示，民進黨昨晚就有黨團幹部帶著民進黨立委，在內政委員會門口擺拍，表示要抗爭到底，讓委員會沒有辦法開會，全面恫嚇在野黨，所以今天激起公憤，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，守護好主席台，這也是一種民權的伸張。

傅崐萁說，今天終於有一個不被民進黨占據主席台、禁錮議事人員的委員會，能夠順利圓滿的開完會，希望民進黨放下屠刀立地成佛，讓大家好好開會才是民主，也希望國家能夠重回陽光普照，讓國會所有的議事都能夠順暢的舉行。

國民黨團書記長林思銘提到，南韓總統尹錫悅被彈劾清楚的告訴我們政府，面對人民的訴求、面對人民的主張，請不要動輒以專制獨裁的方式來沒收人民的意志；尹錫悅用反民主的方式對抗國會、對抗民意，反而受到民意的反噬，所以他正告民進黨政府，今日的韓國，很有可能就是明日的台灣。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨不管在院會或在委員會，一向是採取只要不願意通過的法案，就霸占主席台，任意的癱瘓議事，這幾次的院會，甚至把門鎖住，不讓立法院長韓國瑜進來開會，前台用暴力癱瘓議事，在大家看不到的協商室裡面，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤用威脅的口氣向韓院長說「我不能夠保證你的安全」，如今民進黨卻指控國民黨「國會戒嚴、霸凌民主」，民進黨團為挺戒嚴文道歉了嗎？

國民黨立委羅智強也說，尹錫悅是民進黨的照妖鏡，不思治國，只會抹紅，民進黨跟尹錫悅一模一樣，掩護貪腐、癱瘓國會，尹錫悅簡直就是民進黨的化身，所以當尹錫悅宣布戒嚴，民進黨第一時間歡欣鼓舞的發文力挺，就是因為尹錫悅完全說出了民進黨心中的話，做出了民進黨想做的事，這就是民進黨的本質。

國民黨立委許宇甄奉勸民進黨立即懸崖勒馬，回歸執政本分。她強調，執政者應該謙抑自重，尊重民意，停止煽動群眾挑起衝突，停止干預國會正常運作；南韓的經驗已經為我們敲響了警鐘，執政黨若繼續忽視治國責任，最終將面臨人民的審判。

國民黨 尹錫悅 民進黨

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