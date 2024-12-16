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劉世芳：強修選罷法徒增朝野不信任 難對社會交代

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者黃婉婷／攝影
內政部長劉世芳。記者黃婉婷／攝影

攸關罷免門檻選罷法修正「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，今天只花3分鐘完成立法院初審。今早前來備詢的內政部長劉世芳指出，條文爭議性強，強修只會增加朝野間的不信任，對社會民意也不好交代。

此外，周五「選罷法」連署須附身分證影本版本有望三讀，屆時是否聲請釋憲？她說，若條文三讀後，會再檢視條文是否有違憲爭議。

當前選罷法共有兩個修法版本，其一是連署時必須檢附身分證影本，草案已出委員會也通過協商冷凍期，6日國民黨團曾試圖變更議程力拚三讀卻遭綠營阻擋，本周五可能捲土重來；今早甫完成立法院內政委員會初審的罷免門檻加嚴版本，未來還要待立法院長韓國瑜主持朝野協商。

劉世芳今早受訪指出，「選罷法」修正爭議性在於提高罷免門檻，內政部與中選會基於維持社會、政治穩定的立場，皆認為不宜輕易調整門檻。無論選罷法修嚴與否，各政黨都是一樣條件，且支持修嚴與維持現狀的民意也不相上下，既然爭議性很強，現在修法其實不是好的時機。

她認為，既然大部分民意不支持現在修法，在爭議性那麼強的狀況下，強制修法只會增加朝野間的不信任，對社會民意也不好交代。

至於周五可能將「選罷法」檢附身分證影本版本三讀，未來是否可能聲請釋憲？劉世芳說，還要看三讀通過與否，如果有，未來再來看看三讀條文是否有違反憲法上的爭議。

罷免 選罷法 門檻

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