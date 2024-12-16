衛福部長照司做這運動 邱泰源曝「極少數表示不願意」

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，但在結果公佈後，隨即流出長照司長祝健芳要求同仁「深蹲、伏地挺身」的影片，但祝健芳卻未認定為霸凌，外界對調查結果均不滿意，爭議仍未止息。

衛福部長邱泰源今天到立法院社會福利及衛生環境委員會針對霸凌案接受質詢。對於，是否認同深蹲是鼓勵運動？邱泰源於會前接受訪問表示，「大家是愉快、自願的，這部分可以理解，若違反同仁感覺，這當然就是需要檢討，據調查了解，極少數表示不願意。」

衛福部針對霸凌案調查結果引發外界質疑，邱泰源日前表示是「霸凌調查小組採高規格做法，調查用心。」今天再度被問及是否會重啟調查，他強調，非常尊重外部委員專業，絕對秉公和依法處理。

至於，行政院「職場霸凌案件通報平台」已正式上線，但申訴人必須具名。國民黨立委李彥秀日前表示，現在衛福部風聲鶴唳，部長早就成為眾矢之的。玩真的還是玩假的，大家都看得出來，根本就是「假開放申訴，真秋後算帳」，對遭到霸凌的公務員「二次霸凌」。

衛福部次長呂建德說，只要有具體指名行為人及具體事證都會來受理，因此不一定要具名，但如果沒有具體事證，有可能會造成黑函文化 這個是所不樂見的。而在採訪過程，呂建德多次想代替部長邱泰源回答，但被媒體打斷希望由邱泰源回答。