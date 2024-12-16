立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，但就在結果公佈後，外界對調查結果均不滿意，爭議仍未止息。民眾黨立委陳昭姿今天表示，主秘劉玉娟僅免兼社保司長，但她日前所公布的錄音檔可以聽到劉玉娟一直叫同仁去「自殺」，如此還可以擔任主秘，衛福部沒有從勞動部的經驗得到教訓。

衛福部長邱泰源今天到立法院社會福利及衛生環境委員會針對霸凌案接受質詢。民眾黨立委陳昭姿首先詢問，邱泰源對於調查報告的感想，邱回應，他以嚴肅的心情面對，一切秉公處理、依法辦理；陳昭姿接著說，這次衛福部報告是「官官相護、避重就輕」，為何不能公開相關報告？勞動部做得到，為何衛福部做不到。衛福部次長呂建德說，因約談同仁不希望具名，這是考量同仁隱私。

陳昭姿說，在錄音檔中劉玉娟一直責罵同仁，叫同仁去輕生，或才不會被「他殺」，如此還可以擔任主秘，部長邱泰源還要保她嗎？衛福部次長呂建德說，錄音檔內容的前言後語有其脈絡，劉玉娟是指導同仁公文撰寫的情形，用語、比喻確實不當，因此給予記過，但其主要是要求同仁在回覆主管的報告，必須寫的詳細，必須自己先處理。

陳昭姿今天指出，她接獲衛福部健保署台北業務組同仁投訴信，其中指出一名同仁於109年6月在家輕生身亡，當時該科有5、6名同仁申請心理諮商，就是由當時擔任台北業務組長劉玉娟處理，員工是度日如年。

呂建德說，對於這件事情，大家都很遺憾有不樂見，但據了解，該名同仁多年前就開始接受治療，相關就醫紀錄、事證、調查結果委員都可以查證，時序上沒有關聯，不希望有心人士刻意操作此事件進行影射，這是對輕生當事人家屬二次傷害。

另，陳昭姿指出衛福部內部防護安全小組召集人由主秘擔任，如今主秘劉玉娟為霸凌案當事人，有同仁擔心，劉玉娟仍可以看到霸凌案調查報告，讓同仁心生畏懼，擔心秋後算帳。衛福部人事處長李玉惠說，安全防護小組召集人已更換為次長呂建德，而霸凌案件調查報告是密件且限閱，關係人都不能看。