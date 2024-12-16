快訊

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

表態彈劾失威信…韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

李天羽非正期當上總司令 三度失事夫人喊：阿毛別飛了

聽新聞
0:00 / 0:00

選罷法3分鐘出委員會 徐欣瑩：不能讓國會停擺

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩國民黨立委的掩護下，3分鐘宣布全案保留送出委員會，民進黨立院黨團高喊會議無效，揚言要找立法院秘書長周萬來討說法。徐欣瑩表示，民進黨搬走電腦不給開會才是問題，他們不能讓國會停擺。

國民黨立委拂曉出擊，成功占領內委會外的走道，並築起一道人牆，隔絕民進黨立委進入內委會，過程中爆發數波推擠衝突，但國民黨立委持續堅守到會議結束。9時一到，徐欣瑩立即宣布開會，並宣布全數條文保留協商，3分宣布散會。此時，綠委湧入會議室拍桌高喊會議無效。

徐欣瑩表示，民進黨昨天不知道利用什麼時候，把內委會的電腦搬走，不給開會，這才是問題，而且他們保留送黨團協商，並沒有強行通過任何一個法條。

徐欣瑩也質問民進黨，為什麼在國為殿堂要常常阻撓議事，不給開會，不是霸占主席， 就是漏夜搬走委員會的電腦，這點請民進黨向國人說明。

徐欣瑩強調，他們希望議事程序可以持續、可以正常進行，今天會這樣也是不得已，因為民進黨不給開會、霸占主席台、干擾議事，但他們不能讓國會停擺。至於會議是否有效，徐欣瑩說，大家去看議事規則，已達法定人數，而且在正確的時間開會，她也正式宣布了。

國民黨 徐欣瑩 民進黨

延伸閱讀

藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

影／逾1個月未公開露面！高虹安頂「新髮型」現身 民眾送暖喊加油

黃國昌暢所欲言但綠委被消音 蔡易餘批徐欣瑩議事主持不公

藍委提選罷法修法 中選會：若通過將創世界首例

相關新聞

控藍搞戒嚴「1分鐘閹割民權」 綠衝韓國瑜辦公室討公道

「國會戒嚴！霸凌民主！」民進黨立院黨團不滿國民黨團只花1分鐘便完成攸關罷免門檻的選罷法修正草案審查，綠委卻不得其門而入，...

藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並...

立委陳昭姿爆健保署同仁輕生 衛福部：不希望刻意操作

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，經同仁申訴共有8案，其中3人霸凌屬實，共7人受到處分，但就在結果公佈後，外界對調查結果均...

選罷法3分鐘出委員會 徐欣瑩：不能讓國會停擺

立法院內政委員會今天排審公職人員選舉罷免法「加1」版，即罷免票數須高於當選票數。內委會召委徐欣瑩在國民黨立委的掩護下，3...

藍委搶先機拚選罷法闖關 進入會議室卻發現電腦全消失

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委布下重兵，一早便佔領內政委員會走...

再戰選罷法！藍祭膠帶封門 朝野數度爆口角衝突

立法院內政委員會今天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立委昨夜守在內委會門口，但中途撤離，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。