快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
趁場外朝野尚在僵持，早已進入會議室的立法院內政委員會召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。圖／摘自國會直播
趁場外朝野尚在僵持，早已進入會議室的立法院內政委員會召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。圖／摘自國會直播

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並順利搶占主席台，不讓綠委阻擋議事，雙方在場外僵持長達2小時。早已進入會場的召委徐欣瑩9時2分宣布初審通過、3分宣布散會。

綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，揚言要找立法院秘書長周萬來主持公道，但藍委已人去樓空。

徐欣瑩上午9時宣布開會，隨即展開選罷法修正的逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商。她隨即表示，討論事項1至6項審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前須經黨團協商，由於民進黨立委不得其門而入，因此無異議通過，隨即在9時3分宣布散會。

綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，但藍委已人去樓空。記者黃婉婷／攝影
綠委隨後進入敲桌高喊會議無效，但藍委已人去樓空。記者黃婉婷／攝影

徐欣瑩 立法院 罷免

延伸閱讀

朝野再戰選罷法！綠委夜守立院喊「誓死捍衛罷免權」

影／逾1個月未公開露面！高虹安頂「新髮型」現身 民眾送暖喊加油

黃國昌暢所欲言但綠委被消音 蔡易餘批徐欣瑩議事主持不公

藍委提選罷法修法 中選會：若通過將創世界首例

相關新聞

藍委搶先機拚選罷法闖關 進入會議室卻發現電腦全消失

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委布下重兵，一早便佔領內政委員會走...

再戰選罷法！藍祭膠帶封門 朝野數度爆口角衝突

立法院內政委員會今天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立委昨夜守在內委會門口，但中途撤離，國民...

藍營速戰速決 選罷法「加1」開會3分鐘就送出委員會

朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委清晨封鎖立法院內政委員會走廊，並...

影／立院內政委員會選罷法排審 藍綠雙方走廊對峙

立法院內政委員會今天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立委昨夜守在內委會門口，但中途撤離，國民...

興達海基虧64億熄燈 離岸風電國產化鬆綁下還有未爆彈

經濟部長郭智輝9月底約見風電開發商，告知業者只要如期併網，國產化承諾事項將不予計較，等於宣告離岸風電國產化政策失敗。三個月後，國內離岸風電百分百國產化標竿企業、中鋼投資的興達海基公司，在燒光64億後傳出農曆年後將吹熄燈號。風電政策蔡歸賴隨，風電國產化失敗，本地開發商盤點下個未爆彈，究責也在檯面下醞釀。

即時短評／雙城登場民進黨這盤「海陸棋」豈拿人民玩火?

台北市長蔣萬安第一年在台北舉辦的雙城論壇，上海副市長華源今率主團來台。從近期民進黨上至陸委會、黨中央、民代，下至側翼極盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。