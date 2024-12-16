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藍委搶先機拚選罷法闖關 進入會議室卻發現電腦全消失
朝野今天再戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委布下重兵，一早便佔領內政委員會走廊不讓綠委入內，雙方自清晨7時對峙至今，爆發多起推擠衝突；不過，儘管已有議事人員、藍委進入會議室，卻發現開會電腦不翼而飛，資料也消失，正研議如何讓會議順利進行。
民進黨立委昨夜先行場勘，但未徹夜防守，似乎是故意使出欺敵戰術，而國民黨立委則拂曉出擊，深夜就帶著睡袋、躺椅在現場防守，清晨時搬會議桌封鎖走廊另個出口，只留下一個通道，再以膠帶封門，幾名身材壯碩的藍委也守在唯一的走廊出口，就是不讓綠委順利進來。
綠委抵達現場時，不斷高喊「國民黨戒嚴」、「我要開會」、「國民黨怕罷免」，並數度試圖突破藍營「人牆」卻無功而返，藍綠雙方直到8時30分許，仍僵持在內政委員會外走廊，雙方對峙時間來到1個半小時，朝野不斷互嗆「國民黨怕罷免」、「民進黨偷電腦」，氣氛相當火爆。
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