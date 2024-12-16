再戰選罷法！藍祭膠帶封門 朝野數度爆口角衝突

立法院內政委員會今天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立委昨夜守在內委會門口，但中途撤離，國民黨立院黨團拂曉出擊，趁機占領內委會走道，綠委清晨返回現場，雙方爆發首波叫囂戰，10分鐘綠委暫時撤離，朝野暫時休兵。

待7時許，議事人員準備開門，朝野爆發第二波口角衝突，民進黨立委蔡易餘打頭陣，率黨團成員重返現場，帶頭高喊「反對惡修選罷法、國民黨怕罷免」、「夙夜匪懈怕罷免」，黨團幹事長吳思瑤也高喊「立法院你們家的嗎？我們不能開會嗎？」雙方持續對質，互不相讓。

昨晚民進黨立委黃捷、蔡易餘在社群發布在內委會前的合照，似要夜守立院，但中途先行撤離，國民黨團也有備而來，國民黨立委徐巧芯、林沛祥、廖先翔更說她昨天晚上10時就在現場，但昨晚朝野並未正面交鋒。

藍委今晨抓準綠委離開內委會時機，在內委會走道外集結，並占領走道，將立法院紅樓二樓一側鐵門鎖起來，另一側以人形成人牆，並拿透明膠帶將內委會門口封起來。

民進黨立委於6時20分左右返回現場，隨即和國民黨立委起口角，指國民黨「搞戒嚴」，國民黨立委也立即回擊喊「民進黨擺拍黨」、「誓死保衛國家，9點45回家」，民進黨立委陳培瑜更一度想要上前理論，國民黨立委陳玉珍、王鴻薇擋在前面，雙方僵持10分鐘後，綠委先行撤退。

陳玉珍批評，民進黨欺騙支持者，指說要保衛國家，但拍完照之後就撤離。

立法院內政委員會今天續戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，藍綠委員一早都現身委員會外備戰，除了不斷互嗆，也為了進去會議室掀起數波推擠衝突。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天續戰攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，藍綠委員一早都現身委員會外備戰，除了不斷互嗆，也為了進去會議室掀起數波推擠衝突。記者曾原信／攝影